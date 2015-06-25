النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القصبي" لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية: المستهلك أولاً.. وسنساعدكم لمعالجة التحديات التي تواجهكم

وجّه وكلاء الأجهزة الكهربائية بتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية حقوق المستهلك والحرص على إرضائه وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة، أهمية تحسين الخدمات المقدمة وتطوير خدمات ما بعد البيع، ووضع مؤشرات أداء وفق أفضل المعايير العالمية ومراقبتها، ومراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بالقطاع.

واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، عدداً من الموضوعات التي تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب وغيرها، ومحور الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات، ومحور الأسعار.


ووجه القصبي بتشكيل فرق عمل من ممثلي القطاع لحصر كافة التحديات والحلول لتطوير الخدمات والارتقاء بها، موضحًا أن المستهلك أولاً، ويجب الحرص على تقديم الخدمات له بالجودة والسرعة اللازمة، وأن الوزارة تلقت شكاوى من المستهلكين خلال الفترة الماضية وأنه يتعين الوفاء بالالتزامات تجاه المستهلك دون تأخير أو تقصير. مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المنشآت التجارية لمساعدتها على تطوير خدماتها وتوفير البيئة المحفزة لها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها، وتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين من عقد لقاء مماثل مع الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة والذي تم التأكيد من خلاله على أهمية معالجة القصور في كافة جوانب الخدمة المرتبطة بحقوق المستهلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القصبي" لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية: المستهلك أولاً.. وسنساعدكم لمعالجة التحديات التي تواجهكم
سبق

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية حقوق المستهلك والحرص على إرضائه وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة، أهمية تحسين الخدمات المقدمة وتطوير خدمات ما بعد البيع، ووضع مؤشرات أداء وفق أفضل المعايير العالمية ومراقبتها، ومراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بالقطاع.

واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، عدداً من الموضوعات التي تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب وغيرها، ومحور الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات، ومحور الأسعار.


ووجه القصبي بتشكيل فرق عمل من ممثلي القطاع لحصر كافة التحديات والحلول لتطوير الخدمات والارتقاء بها، موضحًا أن المستهلك أولاً، ويجب الحرص على تقديم الخدمات له بالجودة والسرعة اللازمة، وأن الوزارة تلقت شكاوى من المستهلكين خلال الفترة الماضية وأنه يتعين الوفاء بالالتزامات تجاه المستهلك دون تأخير أو تقصير. مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المنشآت التجارية لمساعدتها على تطوير خدماتها وتوفير البيئة المحفزة لها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها، وتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين من عقد لقاء مماثل مع الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة والذي تم التأكيد من خلاله على أهمية معالجة القصور في كافة جوانب الخدمة المرتبطة بحقوق المستهلك.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:44 PM

"القصبي" لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية: المستهلك أولاً.. وسنساعدكم لمعالجة التحديات التي تواجهكم

وجّه وكلاء الأجهزة الكهربائية بتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,527

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية حقوق المستهلك والحرص على إرضائه وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية في المملكة، أهمية تحسين الخدمات المقدمة وتطوير خدمات ما بعد البيع، ووضع مؤشرات أداء وفق أفضل المعايير العالمية ومراقبتها، ومراجعة وتطوير الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بالقطاع.

واستعرض الاجتماع الذي شهد مشاركة نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ووكيل الوزارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني، عدداً من الموضوعات التي تهم المستهلكين في قطاع الأجهزة الكهربائية عبر ثلاثة محاور أساسية، هي: خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفر الأجهزة والشحن والتوصيل والتركيب وغيرها، ومحور الصيانة والضمان وضعف التغطية في بعض المدن والمحافظات، ومحور الأسعار.


ووجه القصبي بتشكيل فرق عمل من ممثلي القطاع لحصر كافة التحديات والحلول لتطوير الخدمات والارتقاء بها، موضحًا أن المستهلك أولاً، ويجب الحرص على تقديم الخدمات له بالجودة والسرعة اللازمة، وأن الوزارة تلقت شكاوى من المستهلكين خلال الفترة الماضية وأنه يتعين الوفاء بالالتزامات تجاه المستهلك دون تأخير أو تقصير. مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المنشآت التجارية لمساعدتها على تطوير خدماتها وتوفير البيئة المحفزة لها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

وشدد وزير التجارة على أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والنهوض بها، وتخصيص أرقام مجانية لتلقي شكاوى المستهلكين، والتوسع في مراكز الخدمة والصيانة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أسبوعين من عقد لقاء مماثل مع الرؤساء التنفيذيين لوكلاء السيارات في المملكة والذي تم التأكيد من خلاله على أهمية معالجة القصور في كافة جوانب الخدمة المرتبطة بحقوق المستهلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,001

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة