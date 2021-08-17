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"الهنوف" تكسب توقيت الثنايا في "المسائية"

ضمن سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة

كسبت البكرة "الهنوف" المركز الأول في أول سباقات الفترة المسائية لفئة الثنايا "بكار - قعدان" وعددها 10 أشواط، لمسافة 5 كلم، بميدان الطائف التاريخي، ضمن سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة. وتعود ملكية "الهنوف" للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود؛ إذ حقّقت المركز الأول وكسبت أفضل توقيت بـ8,7 دقيقة، كما حل "سنجار" في المركز الأول في رابع الأشواط، ومالكه الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وجاءت تفاصيل الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ10، بفوز "مبلش" في ثاني الأشواط ومالكه حمد جارالله علي البريدي، وفازت "النايلة" في ثالث الأشواط لعبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أما "مذيار" فقد فاز بالشوط الخامس لعواض أحمد طلق العصيمي، وفاز "زرياب" بالشوط السادس وملكيته تعود لعبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجاء "نواميس" سابعًا لعبدالله بندر وجب المغيري، وثامنًا كان "سياف" لصقر فالح سوقان البقمي، وحلت "صابرين" تاسعًا لرائد دخيل الله القرشي، أما في الشوط العاشر فقد فاز بالمركز الأول "المنتصر" لمحمد علي ناصر الغفراني المري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهنوف" تكسب توقيت الثنايا في "المسائية"
سبق

كسبت البكرة "الهنوف" المركز الأول في أول سباقات الفترة المسائية لفئة الثنايا "بكار - قعدان" وعددها 10 أشواط، لمسافة 5 كلم، بميدان الطائف التاريخي، ضمن سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة. وتعود ملكية "الهنوف" للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود؛ إذ حقّقت المركز الأول وكسبت أفضل توقيت بـ8,7 دقيقة، كما حل "سنجار" في المركز الأول في رابع الأشواط، ومالكه الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وجاءت تفاصيل الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ10، بفوز "مبلش" في ثاني الأشواط ومالكه حمد جارالله علي البريدي، وفازت "النايلة" في ثالث الأشواط لعبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أما "مذيار" فقد فاز بالشوط الخامس لعواض أحمد طلق العصيمي، وفاز "زرياب" بالشوط السادس وملكيته تعود لعبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجاء "نواميس" سابعًا لعبدالله بندر وجب المغيري، وثامنًا كان "سياف" لصقر فالح سوقان البقمي، وحلت "صابرين" تاسعًا لرائد دخيل الله القرشي، أما في الشوط العاشر فقد فاز بالمركز الأول "المنتصر" لمحمد علي ناصر الغفراني المري.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
07:01 PM

"الهنوف" تكسب توقيت الثنايا في "المسائية"

ضمن سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كسبت البكرة "الهنوف" المركز الأول في أول سباقات الفترة المسائية لفئة الثنايا "بكار - قعدان" وعددها 10 أشواط، لمسافة 5 كلم، بميدان الطائف التاريخي، ضمن سباقات مهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة. وتعود ملكية "الهنوف" للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود؛ إذ حقّقت المركز الأول وكسبت أفضل توقيت بـ8,7 دقيقة، كما حل "سنجار" في المركز الأول في رابع الأشواط، ومالكه الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وجاءت تفاصيل الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الـ10، بفوز "مبلش" في ثاني الأشواط ومالكه حمد جارالله علي البريدي، وفازت "النايلة" في ثالث الأشواط لعبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أما "مذيار" فقد فاز بالشوط الخامس لعواض أحمد طلق العصيمي، وفاز "زرياب" بالشوط السادس وملكيته تعود لعبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجاء "نواميس" سابعًا لعبدالله بندر وجب المغيري، وثامنًا كان "سياف" لصقر فالح سوقان البقمي، وحلت "صابرين" تاسعًا لرائد دخيل الله القرشي، أما في الشوط العاشر فقد فاز بالمركز الأول "المنتصر" لمحمد علي ناصر الغفراني المري.

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