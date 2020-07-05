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"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: سيتم التوسع في مراكز الفحص متى ما دعت الحاجة

أكد المتحدث ⁧الرسمي لوزارة الصحة لـ"سبق"‬⁩ أنه ومتى ما كانت هناك حاجة للتوسع في عيادات ⁧‫تطمن‬⁩ ومراكز تأكد سيكون ذلك، مبيناً أن المراكز الحالية لا تخدم ساكني الحي القريب فقط، بل تشمل الجميع.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" عن كيفية إجراء الفحوص لمن لا تظهر عليهم أعراض من سكان المدن والقرى التي لا تتوفر فيها مراكز تأكد.

وحث المتحدث الجميع على الاستفادة من التطبيقات الخاصة بالوزارة لإجراء التقييم الذاتي والتواصل مع الصحة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: سيتم التوسع في مراكز الفحص متى ما دعت الحاجة
سبق

أكد المتحدث ⁧الرسمي لوزارة الصحة لـ"سبق"‬⁩ أنه ومتى ما كانت هناك حاجة للتوسع في عيادات ⁧‫تطمن‬⁩ ومراكز تأكد سيكون ذلك، مبيناً أن المراكز الحالية لا تخدم ساكني الحي القريب فقط، بل تشمل الجميع.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" عن كيفية إجراء الفحوص لمن لا تظهر عليهم أعراض من سكان المدن والقرى التي لا تتوفر فيها مراكز تأكد.

وحث المتحدث الجميع على الاستفادة من التطبيقات الخاصة بالوزارة لإجراء التقييم الذاتي والتواصل مع الصحة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:16 PM

"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: سيتم التوسع في مراكز الفحص متى ما دعت الحاجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,620

أكد المتحدث ⁧الرسمي لوزارة الصحة لـ"سبق"‬⁩ أنه ومتى ما كانت هناك حاجة للتوسع في عيادات ⁧‫تطمن‬⁩ ومراكز تأكد سيكون ذلك، مبيناً أن المراكز الحالية لا تخدم ساكني الحي القريب فقط، بل تشمل الجميع.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" عن كيفية إجراء الفحوص لمن لا تظهر عليهم أعراض من سكان المدن والقرى التي لا تتوفر فيها مراكز تأكد.

وحث المتحدث الجميع على الاستفادة من التطبيقات الخاصة بالوزارة لإجراء التقييم الذاتي والتواصل مع الصحة.

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