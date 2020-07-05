"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: سيتم التوسع في مراكز الفحص متى ما دعت الحاجة

أكد المتحدث ⁧الرسمي لوزارة الصحة لـ"سبق"‬⁩ أنه ومتى ما كانت هناك حاجة للتوسع في عيادات ⁧‫تطمن‬⁩ ومراكز تأكد سيكون ذلك، مبيناً أن المراكز الحالية لا تخدم ساكني الحي القريب فقط، بل تشمل الجميع.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" عن كيفية إجراء الفحوص لمن لا تظهر عليهم أعراض من سكان المدن والقرى التي لا تتوفر فيها مراكز تأكد.

وحث المتحدث الجميع على الاستفادة من التطبيقات الخاصة بالوزارة لإجراء التقييم الذاتي والتواصل مع الصحة.