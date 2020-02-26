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"الموارد البشرية" بالرياض تستقبل 8376 طلب خروج نهائي لوافدين في شركات متعثرة

"عسيري": نحرص على متابعة أوضاع العمالة

استقبل فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة، لشركات متعثرة وغير متعثرة من مطلع هذا العام، حيث تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وقال مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: "تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة"، مؤكداً حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.

وأشار مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن؛ للتأكد من الوضع الإنساني والعمالي والمالي؛ للحد من تفاقم الأوضاع فيها، والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية" بالرياض تستقبل 8376 طلب خروج نهائي لوافدين في شركات متعثرة
سبق

استقبل فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة، لشركات متعثرة وغير متعثرة من مطلع هذا العام، حيث تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وقال مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: "تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة"، مؤكداً حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.

وأشار مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن؛ للتأكد من الوضع الإنساني والعمالي والمالي؛ للحد من تفاقم الأوضاع فيها، والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:32 PM

"الموارد البشرية" بالرياض تستقبل 8376 طلب خروج نهائي لوافدين في شركات متعثرة

"عسيري": نحرص على متابعة أوضاع العمالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 8376 طلب خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة، لشركات متعثرة وغير متعثرة من مطلع هذا العام، حيث تم الاجتماع مع ممثلي السفارات لتعديل أوضاع العمالة، والانتهاء من إجراءات صرف مستحقاتهم والأجور المتأخرة، وإصدار تذاكر سفر لعودتهم إلى بلدانهم.

وقال مدير عام مكتب الموارد بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: "تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة"، مؤكداً حرص الفرع على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة.

وأشار مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة محمد الغفيص، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن؛ للتأكد من الوضع الإنساني والعمالي والمالي؛ للحد من تفاقم الأوضاع فيها، والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة على مستوى العاملين وأصحاب العمل.

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