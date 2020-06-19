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بـ352 ميدالية.. "تعليم الرياض" يتربع على عرش "الكانجارو للرياضيات"

مسابقة نظمتها "موهبة".. و"الوهيبي": تفوق يحفز من لم يشارك للتواجد مستقبلاً

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الكانجارو للرياضيات والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ وذلك بحصدها لـ 352 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، هذا الفوز للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أنهم فخر الرياض، متمنيًا لهم التوفيق وأن يكون هذا التفوق دافعًا لزملائهم ممن لم يشاركوا في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلاً والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات.

هذا وحقق طلاب وطالبات تعليم الرياض 352 ميدالية منها 70 ميدالية ذهبية، و107 ميداليات فضية، و175 ميدالية برونزية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بين طلاب وطالبات المملكة من مختلف المراحل، وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ352 ميدالية.. "تعليم الرياض" يتربع على عرش "الكانجارو للرياضيات"
سبق

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الكانجارو للرياضيات والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ وذلك بحصدها لـ 352 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، هذا الفوز للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أنهم فخر الرياض، متمنيًا لهم التوفيق وأن يكون هذا التفوق دافعًا لزملائهم ممن لم يشاركوا في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلاً والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات.

هذا وحقق طلاب وطالبات تعليم الرياض 352 ميدالية منها 70 ميدالية ذهبية، و107 ميداليات فضية، و175 ميدالية برونزية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بين طلاب وطالبات المملكة من مختلف المراحل، وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
04:45 PM

بـ352 ميدالية.. "تعليم الرياض" يتربع على عرش "الكانجارو للرياضيات"

مسابقة نظمتها "موهبة".. و"الوهيبي": تفوق يحفز من لم يشارك للتواجد مستقبلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في مسابقة الكانجارو للرياضيات والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ وذلك بحصدها لـ 352 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية .

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، هذا الفوز للطلاب والطالبات الفائزين، مؤكدًا أنهم فخر الرياض، متمنيًا لهم التوفيق وأن يكون هذا التفوق دافعًا لزملائهم ممن لم يشاركوا في هذه المسابقة للالتحاق بها مستقبلاً والاستفادة منها في تطوير مهاراته في مجال الرياضيات.

هذا وحقق طلاب وطالبات تعليم الرياض 352 ميدالية منها 70 ميدالية ذهبية، و107 ميداليات فضية، و175 ميدالية برونزية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو للرياضيات تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بين طلاب وطالبات المملكة من مختلف المراحل، وتهدف إلى تشجيعهم على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.

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