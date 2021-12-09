﻿"أعمال" تشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

شاركت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، أمس الأربعاء، في فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021، وذلك تحت إشراف وتنظيم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروع المناطق، ياسر بن عبدالرحمن البابطين.



ويستمر عطاء الجمعية اللامحدود في مشاركة ذوي الهمم والفئة الغالية (ذوي الإعاقة) بحرف متنوعة تناسبهم منها الرسم، الخياطة، تغليف الهدايا- وأبرزت جمعية أعمال جهودها وبرامجها اللا متناهية بالمشاركة والدعم لهذه الفئة الغالية.



يذكر أن الجمعية بها مصنع للزي الموحد، يخدم ذوي الإعاقة الحركية والسمعية