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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 105283

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1707 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 30013، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.

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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 105283
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1707 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 30013، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
03:36 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
06:41 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 105283

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
85
142,652

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 8 يونيو 2020، تسجيل 3369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 105283 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1707 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 74524 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 746 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 30013، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.

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