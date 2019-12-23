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"فيتوريا" يطمئن "النصراويين": سأجدد تعاقدي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن الأخيرة قد اقتربت من التجديد للمدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

وبحسب تلك المصادر فإن المدرب البرتغالي أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده طالبًا من الإدارة الحفاظ على القوام الرئيس للفريق مع بعض التدعيمات.

واتفق المدرب مع الإدارة على التركيز في منافسات الموسم الرياضي الحالي وعدم الانشغال بأي أمور أخرى مادام هناك الرغبة في التجديد لدى الطرفين.


وتتخوف جماهير النصر من وجود عروض خليجية مغرية لضم المدرب مثلما حدث في السابق مع الكرواتي زوران ماميتش الذي ترك الفريق وانضم للعين الإماراتي.

مدرب النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيتوريا" يطمئن "النصراويين": سأجدد تعاقدي
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن الأخيرة قد اقتربت من التجديد للمدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

وبحسب تلك المصادر فإن المدرب البرتغالي أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده طالبًا من الإدارة الحفاظ على القوام الرئيس للفريق مع بعض التدعيمات.

واتفق المدرب مع الإدارة على التركيز في منافسات الموسم الرياضي الحالي وعدم الانشغال بأي أمور أخرى مادام هناك الرغبة في التجديد لدى الطرفين.


وتتخوف جماهير النصر من وجود عروض خليجية مغرية لضم المدرب مثلما حدث في السابق مع الكرواتي زوران ماميتش الذي ترك الفريق وانضم للعين الإماراتي.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:29 PM

"فيتوريا" يطمئن "النصراويين": سأجدد تعاقدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أن الأخيرة قد اقتربت من التجديد للمدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

وبحسب تلك المصادر فإن المدرب البرتغالي أبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق وتجديد تعاقده طالبًا من الإدارة الحفاظ على القوام الرئيس للفريق مع بعض التدعيمات.

واتفق المدرب مع الإدارة على التركيز في منافسات الموسم الرياضي الحالي وعدم الانشغال بأي أمور أخرى مادام هناك الرغبة في التجديد لدى الطرفين.


وتتخوف جماهير النصر من وجود عروض خليجية مغرية لضم المدرب مثلما حدث في السابق مع الكرواتي زوران ماميتش الذي ترك الفريق وانضم للعين الإماراتي.

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