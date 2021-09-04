ضابط أمريكي كبير يوضح مصير اللاجئين الأفغان المنقولين إلى قطر

بيّن أن 9 أطفال ولدوا في قاعدة العديد

أفاد الجنرال الأمريكي البريجادير جنرال جيرالد دونوهيو، اليوم (السبت)، بأن الولايات المتحدة نقلت معظم مَن أجْلتهم من أفغانستان إلى قطر، وعددهم 57 ألفًا، خارج الدولة الخليجية؛ في حين لا يزال أقل من 1400 في القاعدة العسكرية الأمريكية داخل الدوحة.

ونقلت "رويترز" عن "دونوهيو"، أن بعض الذين نقلوا جوًّا من قطر، هم الآن في الولايات المتحدة؛ بينما نقل آخرون إلى أوروبا حيث يجري التعامل معهم.

وبيّن أن من المقرر نقل كثيرين من بين 1400 لا يزالون في قاعدة العديد، اليوم؛ بينما ستبقى مجموعة صغيرة تحتاج إلى رعاية طبية حتى تتمكن من السفر.

وأوضح أن مواطنين أفغانًا وغير أفغان نُقلوا جوًّا إلى قاعدة العديد، التي شهدت عند الذروة وجود ما يزيد على 17 ألفًا و500 ممن أجلوا في وقت واحد.

وأشار إلى ولادة 9 أطفال في القاعدة أثناء مهمة الإجلاء.