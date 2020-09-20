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محافظ ينبع: اليوم الوطني مناسبة سعيدة على كل من يعيش في المملكة

المطيري: نستذكر فيه البطولات الخالدة والنصر الذي حققه صقر الجزيرة

عبر محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عن اعتزازه بمناسبة الذكرى الــ90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها مناسبة سعيدة وغالية على كل مواطن سعودي يعيش هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي ننعم به في المملكة.

وقال السحيمي: اليوم الوطني يذكرنا بما سطره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من بطولات سجلها التاريخ بمداد من ذهب، واستطاع توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد ليواصل من بعده أبناؤه البررة جهودهم في مواصلة البذل والعطاء والنماء لهذا الوطن، مضيفًا: اليوم نحتفل بهذه المناسبة الغالية، حق لنا أن نفخر ونفاخر بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وما تحقق للمملكة في السنوات القليلة الماضية من مكانة عظيمة في مقدمة الدول.

من جهة ثانية أكد وكيل محافظ ينبع فيصل بن حمد المطيري، أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة في نفس كل مواطن، تشرق ذكراها مع طلوع الأول من الميزان كل عام، مشيرًا: نستذكر فيه البطولات الخالدة والإنجاز العظيم الذي حققه صقر الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتوحيد هذه البلاد المترامية الأطراف بفضل الله تحت راية التوحيد حتى انتشر الأمن وعم الرخاء والاستقرار.

وأضاف "المطيري“: نعيش اليوم الوطني الــ90 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من إنجازات أبهرت العالم لن تصفها هذه الكلمات القليلة؛ فنحن نعيش نهضة تطوير متسارعة في كافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، وأصبحنا نرى الخطوات المتسارعة نحو تحقيقها، سائلًا الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا البواسل ويسدد رميهم.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ ينبع: اليوم الوطني مناسبة سعيدة على كل من يعيش في المملكة
سبق

عبر محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عن اعتزازه بمناسبة الذكرى الــ90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها مناسبة سعيدة وغالية على كل مواطن سعودي يعيش هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي ننعم به في المملكة.

وقال السحيمي: اليوم الوطني يذكرنا بما سطره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من بطولات سجلها التاريخ بمداد من ذهب، واستطاع توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد ليواصل من بعده أبناؤه البررة جهودهم في مواصلة البذل والعطاء والنماء لهذا الوطن، مضيفًا: اليوم نحتفل بهذه المناسبة الغالية، حق لنا أن نفخر ونفاخر بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وما تحقق للمملكة في السنوات القليلة الماضية من مكانة عظيمة في مقدمة الدول.

من جهة ثانية أكد وكيل محافظ ينبع فيصل بن حمد المطيري، أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة في نفس كل مواطن، تشرق ذكراها مع طلوع الأول من الميزان كل عام، مشيرًا: نستذكر فيه البطولات الخالدة والإنجاز العظيم الذي حققه صقر الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتوحيد هذه البلاد المترامية الأطراف بفضل الله تحت راية التوحيد حتى انتشر الأمن وعم الرخاء والاستقرار.

وأضاف "المطيري“: نعيش اليوم الوطني الــ90 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من إنجازات أبهرت العالم لن تصفها هذه الكلمات القليلة؛ فنحن نعيش نهضة تطوير متسارعة في كافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، وأصبحنا نرى الخطوات المتسارعة نحو تحقيقها، سائلًا الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا البواسل ويسدد رميهم.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
04:36 PM

محافظ ينبع: اليوم الوطني مناسبة سعيدة على كل من يعيش في المملكة

المطيري: نستذكر فيه البطولات الخالدة والنصر الذي حققه صقر الجزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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عبر محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عن اعتزازه بمناسبة الذكرى الــ90 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها مناسبة سعيدة وغالية على كل مواطن سعودي يعيش هذا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي ننعم به في المملكة.

وقال السحيمي: اليوم الوطني يذكرنا بما سطره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من بطولات سجلها التاريخ بمداد من ذهب، واستطاع توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد ليواصل من بعده أبناؤه البررة جهودهم في مواصلة البذل والعطاء والنماء لهذا الوطن، مضيفًا: اليوم نحتفل بهذه المناسبة الغالية، حق لنا أن نفخر ونفاخر بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة التي تحققت في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - وما تحقق للمملكة في السنوات القليلة الماضية من مكانة عظيمة في مقدمة الدول.

من جهة ثانية أكد وكيل محافظ ينبع فيصل بن حمد المطيري، أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة في نفس كل مواطن، تشرق ذكراها مع طلوع الأول من الميزان كل عام، مشيرًا: نستذكر فيه البطولات الخالدة والإنجاز العظيم الذي حققه صقر الجزيرة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتوحيد هذه البلاد المترامية الأطراف بفضل الله تحت راية التوحيد حتى انتشر الأمن وعم الرخاء والاستقرار.

وأضاف "المطيري“: نعيش اليوم الوطني الــ90 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وما تحقق في هذه الفترة الوجيزة من إنجازات أبهرت العالم لن تصفها هذه الكلمات القليلة؛ فنحن نعيش نهضة تطوير متسارعة في كافة المجالات وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020، وأصبحنا نرى الخطوات المتسارعة نحو تحقيقها، سائلًا الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن ينصر جنودنا البواسل ويسدد رميهم.

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