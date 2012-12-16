خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.
سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.
سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.
سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.