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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.

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خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:36 AM

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 879 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 371698، من ضمنهم 309354 حالة تم شفاؤها، و21203 حالات وفاة.

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142 مليون ..

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