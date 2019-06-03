الطائف .. حريق مطبخ يُخلي 22 ساكناً ويُصيب طفلاً باختناق

ناتج من تماس كهربائي والدفاع المدني باشر الواقعة وأنهى الحالة

تسبّبَ حريق اشتعل بمطبخ شقة سكنية بالدور الثاني، في إخلاء 22 شخصاً من سكان العمارة الواقعة بحي الحلقة الشرقية بالطائف، وإصابة طفل باختناقٍ من جرّاء الدخان المنبعث من الحريق؛ تلقى العلاج اللازم بالموقع من قِبل مُسعفي الهلال الأحمر، وحالته مستقرة، ولله الحمد.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الإثنين، عن الحريق، وتمّ تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع، مشيراً إلى أن الحريق ناتج من تماس كهربائي، وأنه قد تم إنهاء الحالة.