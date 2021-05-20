"آبل" تُجري تحسينات واسعة على حواسيب "ماك"

معالجات تفوق بشكل كبير قدرات رقائق M1 الحالية

تجهّز شركة أبل لإطلاق العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الجديدة، التي تعمل بنظام Mac مع معالجات أسرع وتصميمات جديدة واتصال محسّن بالأجهزة الخارجية؛ مما يسرّع جهود الشركة لاستبدال رقائق شركة إنتل وصانعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية المنافسة.

وتشمل التحسينات مجموعة واسعة من أجهزة ماك؛ بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة من أبل، MacBook Pro؛ والكمبيوتر المحمول الذي يستهدف السوق الشاملة، MacBook Air، وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب، بنسخها الثلاث برو، وآي، وميني؛ وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".

ومن المتوقع ظهور جهاز ماك بوك برو المعاد تصميمه لأول مرة في وقت مبكر من هذا الصيف، يليه جهاز MacBook Air، وجهاز MacBook Pro جديد منخفض التكلفة، ومحطة عمل Mac Pro جديدة تمامًا؛ فيما تعمل الشركة أيضًا على جهاز سطح مكتب Mac mini متطور وجهاز iMac أكبر.

وقالت المصادر: إن الأجهزة الجديدة ستحتوي على معالجات مصممة داخليًّا، من شأنها أن تفوق بشكل كبير أداء وقدرات رقائق M1 الحالية.

وتخطط أبل لإطلاق MacBook Pro s المعاد تصميمه بأحجام 14 بوصة؛ حيث سيكون لديه هيكل معاد تصميمه وشاحن MagSafe مغناطيسي ومنافذ أخرى لتوصيل محركات الأقراص والأجهزة الخارجية. كما ستعيد أبل أيضًا منفذ HDMI وفتحة بطاقة SD، التي ألغتها في الإصدارات السابقة.

وقالت شركة آبل يوم الثلاثاء: إن جهاز iMac الجديد مقاس 24 بوصة؛ سيكون متاحًا في المتاجر في 21 مايو.

وساهم خط منتجات Mac بشكل متزايد في إيرادات الشركة؛ حيث حقق 9.1 مليارات دولار في ربع السنة من يناير إلى مارس، أو 10% من إجمالي المبيعات.