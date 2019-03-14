هام جدًّا من الصحة للقادمين من الخارج: الزموا منازلكم والإجازة الطبية خلال يومين

دعتهم لتطبيق الحجر المنزلي على أنفسهم لمدة ١٤ يومًا من تاريخ الدخول إلى المملكة

تحت عنوان "هام جدًّا" شددت وزارة الصحة اليوم على جميع القادمين من خارج المملكة؛ الالتزام بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يومًا من تاريخ الدخول.



وأوضحت الوزارة أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق #صحتي خلال اليومين القادمين.

تحميل التطبيق من خلال الرابط : http://onelink.to/yjc3nj ‏



وكان قد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).



وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية؛ حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.



فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازةً رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكّنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.



وأوضح المصدر أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقًا للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.



وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة؛ ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين؛ حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.