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الحزم يكسب ودية التعاون .. بهدفي "تايجو" و "العبدان"

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب نادي البكيرية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل التعاون أولاً عن طريق حسن العمري، قبل أن يعدل سريعًا الحزم بوساطة تياجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 89 جاء هدف الفوز للحزم عبر حمد العبدان، ليحسم المباراة لصالحه 2-1.

الحزم التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحزم يكسب ودية التعاون .. بهدفي "تايجو" و "العبدان"
سبق

كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب نادي البكيرية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل التعاون أولاً عن طريق حسن العمري، قبل أن يعدل سريعًا الحزم بوساطة تياجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 89 جاء هدف الفوز للحزم عبر حمد العبدان، ليحسم المباراة لصالحه 2-1.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
10:03 PM

الحزم يكسب ودية التعاون .. بهدفي "تايجو" و "العبدان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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كسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب نادي البكيرية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل التعاون أولاً عن طريق حسن العمري، قبل أن يعدل سريعًا الحزم بوساطة تياجو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 89 جاء هدف الفوز للحزم عبر حمد العبدان، ليحسم المباراة لصالحه 2-1.

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