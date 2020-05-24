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"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب.. 7 نصائح للوقاية من "كورونا" خلال أيام العيد

أكد ضرورة إبعاد كبار السن ومَن لديهم أمراض مزمنة عن أماكن التجمعات

نصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع خلال أيام عيد الفطر المبارك بأمور عدة للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قال متحدث "الصحة" في رد على استفسار "سبق" عن الرسالة والنصيحة التي يوجهها للأسر والمجتمع خلال أيام عيد الفطر تحديدًا، وما قد يصاحبها من زيارات عائلية، قد تكون سببًا في انتشار الفيروس: نجدد التهاني بالعيد السعيد، وإن شاء الله يكون عيدًا تجتمع فيه السرور والبهجة والصحة والعافية على الجميع. من الأمور المهمة أنه يجب أن نتقيد بالتعليمات التي وُضعت لسلامة الجميع من احترازات وقائية. ونذكِّر الجميع في هذه الفترة بأمور مهمة جدا، منها: تغطية الأنف والفم عند الخروج للضرورة، والحفاظ على نظافة اليدين، والبُعد عن ملامسة الأسطح قدر الإمكان، والبُعد عن المصافحة، وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين، والابتعاد عن التجمعات.

وختم "العبدالعالي" بقوله: إن الفئات ذات المخاطر الأعلى، مثل كبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة، أو مَن لديهم مشاكل صحية تنفسية، يجب دائمًا أن نحاول أن نحرص عليهم، وأن يكونوا بعيدين عن بؤر أو تجمعات تكون فيها فرصة انتشار الوباء أعلى من غيرها.

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"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب.. 7 نصائح للوقاية من "كورونا" خلال أيام العيد
سبق

نصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع خلال أيام عيد الفطر المبارك بأمور عدة للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قال متحدث "الصحة" في رد على استفسار "سبق" عن الرسالة والنصيحة التي يوجهها للأسر والمجتمع خلال أيام عيد الفطر تحديدًا، وما قد يصاحبها من زيارات عائلية، قد تكون سببًا في انتشار الفيروس: نجدد التهاني بالعيد السعيد، وإن شاء الله يكون عيدًا تجتمع فيه السرور والبهجة والصحة والعافية على الجميع. من الأمور المهمة أنه يجب أن نتقيد بالتعليمات التي وُضعت لسلامة الجميع من احترازات وقائية. ونذكِّر الجميع في هذه الفترة بأمور مهمة جدا، منها: تغطية الأنف والفم عند الخروج للضرورة، والحفاظ على نظافة اليدين، والبُعد عن ملامسة الأسطح قدر الإمكان، والبُعد عن المصافحة، وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين، والابتعاد عن التجمعات.

وختم "العبدالعالي" بقوله: إن الفئات ذات المخاطر الأعلى، مثل كبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة، أو مَن لديهم مشاكل صحية تنفسية، يجب دائمًا أن نحاول أن نحرص عليهم، وأن يكونوا بعيدين عن بؤر أو تجمعات تكون فيها فرصة انتشار الوباء أعلى من غيرها.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:12 AM

"سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب.. 7 نصائح للوقاية من "كورونا" خلال أيام العيد

أكد ضرورة إبعاد كبار السن ومَن لديهم أمراض مزمنة عن أماكن التجمعات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,592

نصح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع خلال أيام عيد الفطر المبارك بأمور عدة للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قال متحدث "الصحة" في رد على استفسار "سبق" عن الرسالة والنصيحة التي يوجهها للأسر والمجتمع خلال أيام عيد الفطر تحديدًا، وما قد يصاحبها من زيارات عائلية، قد تكون سببًا في انتشار الفيروس: نجدد التهاني بالعيد السعيد، وإن شاء الله يكون عيدًا تجتمع فيه السرور والبهجة والصحة والعافية على الجميع. من الأمور المهمة أنه يجب أن نتقيد بالتعليمات التي وُضعت لسلامة الجميع من احترازات وقائية. ونذكِّر الجميع في هذه الفترة بأمور مهمة جدا، منها: تغطية الأنف والفم عند الخروج للضرورة، والحفاظ على نظافة اليدين، والبُعد عن ملامسة الأسطح قدر الإمكان، والبُعد عن المصافحة، وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين، والابتعاد عن التجمعات.

وختم "العبدالعالي" بقوله: إن الفئات ذات المخاطر الأعلى، مثل كبار السن، ومَن لديهم أمراض مزمنة، أو مَن لديهم مشاكل صحية تنفسية، يجب دائمًا أن نحاول أن نحرص عليهم، وأن يكونوا بعيدين عن بؤر أو تجمعات تكون فيها فرصة انتشار الوباء أعلى من غيرها.

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