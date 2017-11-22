سفارة عمان لدى المملكة تحتفي باليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة

بحضور أمين منطقة الرياض وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، حضر أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، اليوم الاثنين، حفل سفارة سلطنة عمان لدى المملكة؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والخمسين لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض أمس.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، فيصل بن تركي آل سعيد، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار الدكتور خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.