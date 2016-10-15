أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة

أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة
ثمّن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، لرجل الأعمال حمود جزّاع الرضيمان، مشاركته المجتمعية, بعد تكفله برعاية مئة يتيم ويتيمة من أبناء المنطقة، سنويًا، عنه ووالديه.
من جهته أعرب "الرضيمان "عن شكره لأمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهما على كل ما يعود بالفائدة للمنطقة وأبنائها، وتحفيزهما لرجال الأعمال على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.
أمير حائل
حائل
أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة
خالد السليمي
سبق
2019-10-15
ثمّن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، لرجل الأعمال حمود جزّاع الرضيمان، مشاركته المجتمعية, بعد تكفله برعاية مئة يتيم ويتيمة من أبناء المنطقة، سنويًا، عنه ووالديه.
من جهته أعرب "الرضيمان "عن شكره لأمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهما على كل ما يعود بالفائدة للمنطقة وأبنائها، وتحفيزهما لرجال الأعمال على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
06:39 PM
أمير حائل يُثمِّن لـ"الرضيمان" تكفُّله برعاية 100 يتيم ويتيمة
ثمّن أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، لرجل الأعمال حمود جزّاع الرضيمان، مشاركته المجتمعية, بعد تكفله برعاية مئة يتيم ويتيمة من أبناء المنطقة، سنويًا، عنه ووالديه.
من جهته أعرب "الرضيمان "عن شكره لأمير المنطقة ونائبه؛ لحرصهما على كل ما يعود بالفائدة للمنطقة وأبنائها، وتحفيزهما لرجال الأعمال على المشاركة المجتمعية في جميع المجالات.