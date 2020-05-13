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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

بالفيديو.. "الداخلية" تنشر رصد مخالفات منع التجول بشمال الرياض

في توضيح أنه لا يسمح بالمشي داخل الأحياء

نشر حساب وزارة الداخلية على منصة "سناب شات" مقطع فيديو لرصد عدد من المخالفات لعدد من المواطنين والمواطنات والمقيمين الذي خالفوا نظام منع التجول، بالمشي وسط الأحياء بشمال الرياض على الأرجل.

وأوضح رجال الأمن أثناء تحرير المخالفات أن السماح للمستثنين من منع التجول فقط وقت العمل وفي نطاق ضيق.

وبيّن الفيديو أن الجهات الأمنية سجلت مخالفات على عدد من الشباب والفتيات خلال تجولهم سيراً على الأقدام داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، في إطار الجهود التي يقدمها رجال الأمن للتصدي لفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الداخلية" تنشر رصد مخالفات منع التجول بشمال الرياض
سبق

نشر حساب وزارة الداخلية على منصة "سناب شات" مقطع فيديو لرصد عدد من المخالفات لعدد من المواطنين والمواطنات والمقيمين الذي خالفوا نظام منع التجول، بالمشي وسط الأحياء بشمال الرياض على الأرجل.

وأوضح رجال الأمن أثناء تحرير المخالفات أن السماح للمستثنين من منع التجول فقط وقت العمل وفي نطاق ضيق.

وبيّن الفيديو أن الجهات الأمنية سجلت مخالفات على عدد من الشباب والفتيات خلال تجولهم سيراً على الأقدام داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، في إطار الجهود التي يقدمها رجال الأمن للتصدي لفيروس كورونا.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:11 PM

بالفيديو.. "الداخلية" تنشر رصد مخالفات منع التجول بشمال الرياض

في توضيح أنه لا يسمح بالمشي داخل الأحياء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
3,639

نشر حساب وزارة الداخلية على منصة "سناب شات" مقطع فيديو لرصد عدد من المخالفات لعدد من المواطنين والمواطنات والمقيمين الذي خالفوا نظام منع التجول، بالمشي وسط الأحياء بشمال الرياض على الأرجل.

وأوضح رجال الأمن أثناء تحرير المخالفات أن السماح للمستثنين من منع التجول فقط وقت العمل وفي نطاق ضيق.

وبيّن الفيديو أن الجهات الأمنية سجلت مخالفات على عدد من الشباب والفتيات خلال تجولهم سيراً على الأقدام داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، في إطار الجهود التي يقدمها رجال الأمن للتصدي لفيروس كورونا.

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