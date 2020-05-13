بالفيديو.. "الداخلية" تنشر رصد مخالفات منع التجول بشمال الرياض

في توضيح أنه لا يسمح بالمشي داخل الأحياء

نشر حساب وزارة الداخلية على منصة "سناب شات" مقطع فيديو لرصد عدد من المخالفات لعدد من المواطنين والمواطنات والمقيمين الذي خالفوا نظام منع التجول، بالمشي وسط الأحياء بشمال الرياض على الأرجل.

وأوضح رجال الأمن أثناء تحرير المخالفات أن السماح للمستثنين من منع التجول فقط وقت العمل وفي نطاق ضيق.

وبيّن الفيديو أن الجهات الأمنية سجلت مخالفات على عدد من الشباب والفتيات خلال تجولهم سيراً على الأقدام داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، في إطار الجهود التي يقدمها رجال الأمن للتصدي لفيروس كورونا.