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ترشيح ٩ آلاف طالب وطالبة للقبول في جامعة تبوك للعام القادم

"بصفر" يدعو المرشحين إلى بوابة القبول للاطلاع على النتائج

أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم، بعد اعتمادها من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، التي تضمنت ترشيح أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442هـ.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، جميع المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح حيث يظهر له التخصص الذي قبل فيه مع جميع بياناته الشخصية، والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقاً، مبيناً أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وشدد "بصفر"، على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها ١٠ أيام، سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً.

وقال: أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح فستصل إليه رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي، ويمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة.

وأضاف: بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح.

وأردف أن الطالب لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً أو مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة، وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين.

وأوضح "بصفر" أن الجامعة ومن مبدأ تحقيق العدالة انتهجت آلية زيادة عدد مقاعد القبول في جميع التخصصات لسد الشواغر وعمليات الانسحاب مستقبلاً تجنباً لعمل ترشيحات متعددة لسد الشواغر مما قد يفقد معها مبدأ العدالة في القبول مع من تم قبولهم في البداية، كما ستنشر الجامعة قوائم مفصلة للنسب التي وقف عندها القبول لكل تخصص.

وأكد أن العمادة خصصت فريقاً متكاملاً للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي اشكالية تواجه الطلاب أثناء الدخول على موقع العمادة للاطلاع على نتائج الترشيح وعمليات التثبيت، مشيراً إلى أن عدد التخصصات التي تم الترشيح عليها ٥٢ تخصصاً للطلاب و٥٨ تخصصاً للطالبات تغطي ٣٣ برنامجاً أكاديمياً.

ونقل "بصفر" تهنئة رئيس الجامعة وجميع منسوبيها للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة للعام الجامعي القادم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية.

جامعة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترشيح ٩ آلاف طالب وطالبة للقبول في جامعة تبوك للعام القادم
سبق

أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم، بعد اعتمادها من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، التي تضمنت ترشيح أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442هـ.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، جميع المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح حيث يظهر له التخصص الذي قبل فيه مع جميع بياناته الشخصية، والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقاً، مبيناً أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وشدد "بصفر"، على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها ١٠ أيام، سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً.

وقال: أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح فستصل إليه رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي، ويمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة.

وأضاف: بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح.

وأردف أن الطالب لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً أو مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة، وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين.

وأوضح "بصفر" أن الجامعة ومن مبدأ تحقيق العدالة انتهجت آلية زيادة عدد مقاعد القبول في جميع التخصصات لسد الشواغر وعمليات الانسحاب مستقبلاً تجنباً لعمل ترشيحات متعددة لسد الشواغر مما قد يفقد معها مبدأ العدالة في القبول مع من تم قبولهم في البداية، كما ستنشر الجامعة قوائم مفصلة للنسب التي وقف عندها القبول لكل تخصص.

وأكد أن العمادة خصصت فريقاً متكاملاً للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي اشكالية تواجه الطلاب أثناء الدخول على موقع العمادة للاطلاع على نتائج الترشيح وعمليات التثبيت، مشيراً إلى أن عدد التخصصات التي تم الترشيح عليها ٥٢ تخصصاً للطلاب و٥٨ تخصصاً للطالبات تغطي ٣٣ برنامجاً أكاديمياً.

ونقل "بصفر" تهنئة رئيس الجامعة وجميع منسوبيها للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة للعام الجامعي القادم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
12:18 PM

ترشيح ٩ آلاف طالب وطالبة للقبول في جامعة تبوك للعام القادم

"بصفر" يدعو المرشحين إلى بوابة القبول للاطلاع على النتائج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم، بعد اعتمادها من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، التي تضمنت ترشيح أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442هـ.

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، جميع المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح حيث يظهر له التخصص الذي قبل فيه مع جميع بياناته الشخصية، والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقاً، مبيناً أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وشدد "بصفر"، على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها ١٠ أيام، سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً.

وقال: أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح فستصل إليه رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي، ويمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة.

وأضاف: بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح.

وأردف أن الطالب لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً أو مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة، وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين.

وأوضح "بصفر" أن الجامعة ومن مبدأ تحقيق العدالة انتهجت آلية زيادة عدد مقاعد القبول في جميع التخصصات لسد الشواغر وعمليات الانسحاب مستقبلاً تجنباً لعمل ترشيحات متعددة لسد الشواغر مما قد يفقد معها مبدأ العدالة في القبول مع من تم قبولهم في البداية، كما ستنشر الجامعة قوائم مفصلة للنسب التي وقف عندها القبول لكل تخصص.

وأكد أن العمادة خصصت فريقاً متكاملاً للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي اشكالية تواجه الطلاب أثناء الدخول على موقع العمادة للاطلاع على نتائج الترشيح وعمليات التثبيت، مشيراً إلى أن عدد التخصصات التي تم الترشيح عليها ٥٢ تخصصاً للطلاب و٥٨ تخصصاً للطالبات تغطي ٣٣ برنامجاً أكاديمياً.

ونقل "بصفر" تهنئة رئيس الجامعة وجميع منسوبيها للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعة للعام الجامعي القادم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية.

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