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غداً.. انطلاق منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة

بهدف التأهل لمونديال 2022 .. وكأس آسيا 2023

تتحول أنظار عشاق كرة القدم في قارة آسيا، وكافة أرجاء العالم إلى متابعة انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث تقام مباريات الجولة الأولى يوم الخميس.

وتتطلّع نخبة فرق آسيا، لتحقيق انطلاقة قوية بمشوار التأهل للعرس الكروي العالمي في الدور الثاني من التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق يوم الخميس بمشاركة 40 من أفضل منتخبات القارة الصفراء تصنيفاً، بمن فيهم ستة فرق اجتازت المنافسات التمهيدية للدور الأول في يونيو/حزيران الماضي.

ويخوض مباريات اليوم الأول 32 فريقاً، بينما تنتظر لليوم الثاني ثمانية منتخبات سبق ونالت خمسة منها شرف التأهل لمنافسات روسيا 2018، وهي إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

مباريات اليوم الأول:(5 سبتمبر)


المجموعة الأولى: غوام-المالديف؛ الفلبين-سوريا

المجموعة الثانية: تايبيه الصينية-الأردن؛ الكويت-نيبال

المجموعة الثالثة: البحرين-العراق؛ كمبوديا-هونج كونج

المجموعة الرابعة: سنغافورة-اليمن؛ فلسطين-أوزباكستان

المجموعة الخامسة: الهند-عُمان؛ قطر-أفغانستان

المجموعة السادسة: منغوليا-ميانمار؛ طاجيكستان-قرغيستان

المجموعة السابعة: تايلاند-فيتنام؛ إندونيسيا-ماليزيا

المجموعة الثامنة: سيرلانكا-تركمانستان؛ كوريا الشمالية-لبنان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. انطلاق منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة
سبق

تتحول أنظار عشاق كرة القدم في قارة آسيا، وكافة أرجاء العالم إلى متابعة انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث تقام مباريات الجولة الأولى يوم الخميس.

وتتطلّع نخبة فرق آسيا، لتحقيق انطلاقة قوية بمشوار التأهل للعرس الكروي العالمي في الدور الثاني من التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق يوم الخميس بمشاركة 40 من أفضل منتخبات القارة الصفراء تصنيفاً، بمن فيهم ستة فرق اجتازت المنافسات التمهيدية للدور الأول في يونيو/حزيران الماضي.

ويخوض مباريات اليوم الأول 32 فريقاً، بينما تنتظر لليوم الثاني ثمانية منتخبات سبق ونالت خمسة منها شرف التأهل لمنافسات روسيا 2018، وهي إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

مباريات اليوم الأول:(5 سبتمبر)


المجموعة الأولى: غوام-المالديف؛ الفلبين-سوريا

المجموعة الثانية: تايبيه الصينية-الأردن؛ الكويت-نيبال

المجموعة الثالثة: البحرين-العراق؛ كمبوديا-هونج كونج

المجموعة الرابعة: سنغافورة-اليمن؛ فلسطين-أوزباكستان

المجموعة الخامسة: الهند-عُمان؛ قطر-أفغانستان

المجموعة السادسة: منغوليا-ميانمار؛ طاجيكستان-قرغيستان

المجموعة السابعة: تايلاند-فيتنام؛ إندونيسيا-ماليزيا

المجموعة الثامنة: سيرلانكا-تركمانستان؛ كوريا الشمالية-لبنان.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
10:07 PM

غداً.. انطلاق منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة

بهدف التأهل لمونديال 2022 .. وكأس آسيا 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتحول أنظار عشاق كرة القدم في قارة آسيا، وكافة أرجاء العالم إلى متابعة انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث تقام مباريات الجولة الأولى يوم الخميس.

وتتطلّع نخبة فرق آسيا، لتحقيق انطلاقة قوية بمشوار التأهل للعرس الكروي العالمي في الدور الثاني من التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، الذي ينطلق يوم الخميس بمشاركة 40 من أفضل منتخبات القارة الصفراء تصنيفاً، بمن فيهم ستة فرق اجتازت المنافسات التمهيدية للدور الأول في يونيو/حزيران الماضي.

ويخوض مباريات اليوم الأول 32 فريقاً، بينما تنتظر لليوم الثاني ثمانية منتخبات سبق ونالت خمسة منها شرف التأهل لمنافسات روسيا 2018، وهي إيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.

مباريات اليوم الأول:(5 سبتمبر)


المجموعة الأولى: غوام-المالديف؛ الفلبين-سوريا

المجموعة الثانية: تايبيه الصينية-الأردن؛ الكويت-نيبال

المجموعة الثالثة: البحرين-العراق؛ كمبوديا-هونج كونج

المجموعة الرابعة: سنغافورة-اليمن؛ فلسطين-أوزباكستان

المجموعة الخامسة: الهند-عُمان؛ قطر-أفغانستان

المجموعة السادسة: منغوليا-ميانمار؛ طاجيكستان-قرغيستان

المجموعة السابعة: تايلاند-فيتنام؛ إندونيسيا-ماليزيا

المجموعة الثامنة: سيرلانكا-تركمانستان؛ كوريا الشمالية-لبنان.

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