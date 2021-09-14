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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome

يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة في متصفح Google Chrome، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بالمتصفح لأنظمة Linux – Mac- Windows.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة، والقيام بتعديلات غير مصرح بها.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة في متصفح Google Chrome، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بالمتصفح لأنظمة Linux – Mac- Windows.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة، والقيام بتعديلات غير مصرح بها.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:41 AM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome

يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة في متصفح Google Chrome، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بالمتصفح لأنظمة Linux – Mac- Windows.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة، والقيام بتعديلات غير مصرح بها.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html

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