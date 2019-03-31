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بعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها.. "العساكر": نيوم واحة المستقبل

أرفق فيديو وغرد: "كما تبدو اليوم في بهائها الأبيض"

وصف بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود للشؤون الخاصة رئيس مجلس إدارة مبادرات مسك، منطقة نيوم بـ"واحة المستقبل"، وأرفق عبر تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" فيديو، يُظهر الثلوج التي تساقطت على مرتفعات نيوم بمنطقة تبوك، وعلَّق بقوله: "كما تبدو اليوم في بهائها الأبيض. وطن.. أينما اتجهت فيه ترى الجمال".

ونيوم هي منطقة تقع شمال غرب السعودية، وتحوي مشروع "نيوم"، وهو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة، تسعى لتصبح محورًا، يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية.

وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة؛ إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

وسيوفر المشروع الكثير من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500كم2، ويتمتع بعدد من المزايا الفريدة، منها: القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية: يمر بالبحر الأحمر نحو 10 % من حركة التجارة العالمية من خلال ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا مع بعضها. وستتيح هذه الوجهة لـ70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

ويعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة به، إضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر، وكون المدينة تقع في الشمال.

وتشمل المنطقة تضاريس متنوعة، وهي شواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البِكْر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها.. "العساكر": نيوم واحة المستقبل
سبق

وصف بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود للشؤون الخاصة رئيس مجلس إدارة مبادرات مسك، منطقة نيوم بـ"واحة المستقبل"، وأرفق عبر تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" فيديو، يُظهر الثلوج التي تساقطت على مرتفعات نيوم بمنطقة تبوك، وعلَّق بقوله: "كما تبدو اليوم في بهائها الأبيض. وطن.. أينما اتجهت فيه ترى الجمال".

ونيوم هي منطقة تقع شمال غرب السعودية، وتحوي مشروع "نيوم"، وهو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة، تسعى لتصبح محورًا، يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية.

وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة؛ إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

وسيوفر المشروع الكثير من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500كم2، ويتمتع بعدد من المزايا الفريدة، منها: القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية: يمر بالبحر الأحمر نحو 10 % من حركة التجارة العالمية من خلال ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا مع بعضها. وستتيح هذه الوجهة لـ70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

ويعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة به، إضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر، وكون المدينة تقع في الشمال.

وتشمل المنطقة تضاريس متنوعة، وهي شواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البِكْر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
11:42 PM

بعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها.. "العساكر": نيوم واحة المستقبل

أرفق فيديو وغرد: "كما تبدو اليوم في بهائها الأبيض"

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بدر الجبل - تبوك
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12,338

وصف بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود للشؤون الخاصة رئيس مجلس إدارة مبادرات مسك، منطقة نيوم بـ"واحة المستقبل"، وأرفق عبر تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" فيديو، يُظهر الثلوج التي تساقطت على مرتفعات نيوم بمنطقة تبوك، وعلَّق بقوله: "كما تبدو اليوم في بهائها الأبيض. وطن.. أينما اتجهت فيه ترى الجمال".

ونيوم هي منطقة تقع شمال غرب السعودية، وتحوي مشروع "نيوم"، وهو منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، تشمل وجهة حيوية جديدة، تسعى لتصبح محورًا، يجمع أفضل العقول والشركات معًا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى مستويات الحضارة الإنسانية.

وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة؛ إذ من المتوقع أن تصبح مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

وسيوفر المشروع الكثير من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26.500كم2، ويتمتع بعدد من المزايا الفريدة، منها: القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية: يمر بالبحر الأحمر نحو 10 % من حركة التجارة العالمية من خلال ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا مع بعضها. وستتيح هذه الوجهة لـ70 % من سكان العالم الوصول للموقع خلال ثماني ساعات كحد أقصى.

ويعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتعود هذه الظاهرة إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة المحيطة به، إضافة إلى تيارات الرياح القادمة من البحر الأحمر، وكون المدينة تقع في الشمال.

وتشمل المنطقة تضاريس متنوعة، وهي شواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البِكْر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.

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