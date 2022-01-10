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تسريبات تكشف عن تجهيز "أبل" لمفاجأة "اقتصادية" الربيع المقبل

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تجهيزها مفاجأة لعشاق هواتف "آيفون" الربيع المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة "أبل" تنوي أن تطلق الربيع المقبلَ الإصدار الجديد من هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"، الذي ستدعمه لأول مرة بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وقد تطلق "أبل" هاتف "آيفون إس إي" خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين.

وتنوي أبل أن تزود هاتف "آيفون إس إي" بمعالجها الجديد "إيه 15" الذي دعمت به هاتف "آيفون 13".

وتنوي أبل أن تزيد سعة تخزين الهاتف إلى 128 جيجابايت وتحسن مستشعرات الكاميرات، وتزيد سعة البطارية لتستوعب تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف عن تجهيز "أبل" لمفاجأة "اقتصادية" الربيع المقبل
سبق

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تجهيزها مفاجأة لعشاق هواتف "آيفون" الربيع المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة "أبل" تنوي أن تطلق الربيع المقبلَ الإصدار الجديد من هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"، الذي ستدعمه لأول مرة بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وقد تطلق "أبل" هاتف "آيفون إس إي" خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين.

وتنوي أبل أن تزود هاتف "آيفون إس إي" بمعالجها الجديد "إيه 15" الذي دعمت به هاتف "آيفون 13".

وتنوي أبل أن تزيد سعة تخزين الهاتف إلى 128 جيجابايت وتحسن مستشعرات الكاميرات، وتزيد سعة البطارية لتستوعب تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:20 AM

تسريبات تكشف عن تجهيز "أبل" لمفاجأة "اقتصادية" الربيع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن تجهيزها مفاجأة لعشاق هواتف "آيفون" الربيع المقبل.

وأوضح التقرير المنشور عبر شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة "أبل" تنوي أن تطلق الربيع المقبلَ الإصدار الجديد من هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي"، الذي ستدعمه لأول مرة بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

وقد تطلق "أبل" هاتف "آيفون إس إي" خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين.

وتنوي أبل أن تزود هاتف "آيفون إس إي" بمعالجها الجديد "إيه 15" الذي دعمت به هاتف "آيفون 13".

وتنوي أبل أن تزيد سعة تخزين الهاتف إلى 128 جيجابايت وتحسن مستشعرات الكاميرات، وتزيد سعة البطارية لتستوعب تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,392
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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