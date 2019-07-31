رئيس الوزراء اليمني يزور "إغاثي الملك سلمان".. ويلتقي مسؤوليه

قال: رسالة المملكة هي رفع معاناة الشعوب المنكوبة والمتضررة

قام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، اليوم، يرافقه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بن عوض باحارثة؛ بزيارةٍ إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقيا خلالها المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومسؤولي المركز.

وفي بداية الزيارة اجتمع "سعيد" مع "الربيعة"، الذي رحّب بالضيف ومرافقيه، وبحثوا آخر المستجدات على المستوى الإغاثي وآلية عمل إيصال المعونات والمساعدات للأشقاء اليمنيين.

وأكد "الربيعة" تسخير المركز إمكانياته لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع مسؤولي الحكومة اليمنية والهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية وترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في هذا الخصوص على أرض الواقع.

وجشهد اللقاء استعراض مستجدات المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن.

وفي نهاية الزيارة أعرب رئيس الوزراء اليمني عن سعادته بالجهود التي يبذلها المركز بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنجدة اليمن وأهله، مبينًا أنها رسالة واضحة بأن المملكة عنوان للسلام والإنسانية ورفع معاناة الشعوب المنكوبة والمتضررة.

وقال: مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدماته الإنسانية لعموم محافظات الشعب اليمني بدون أدنى تمييز، وشملت مساعداته كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإيوائية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، ونثمّن في الصدد المشاريع النوعية للمركز؛ مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، وبرنامج تركيب الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم.

وأشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به المملكة ممثلة بالمركز؛ الأمر الذي أدّى للتخفيف من معاناة الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة عافيتها.