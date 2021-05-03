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الأهلي: سباق الرئاسة بين النفيعي واليوسف

كشف النادي الأهلي، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي؛ حيث ترشحت قائمتان للرئاسة والعضوية؛ حيث جاءت الأولى بقيادة زياد اليوسف، والثانية برئاسة ماجد النفيعي.

وضمّت قائمة اليوسف لمجلس إدارة النادي الغربي كلًّا من: "فهر محمد طيب، وسليمان الجميعي، وماوية خفاجي، ورأفت سمان، ومحمد قطب، وخالد الغامدي"؛ بينما ضمت قائمة النفيعي: "بندر الدعجاني، ومحمد الديني، ومازن ضيف الله، ورائد آل زومة".

كما أعلن النادي الأهلي عن القائمة النهائية للأعضاء الذهبيين للنادي الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستُعقد، الثلاثاء، والتي يتصدرها الأمير منصور بن مشعل.

إدارة النادي الأهلي المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي: سباق الرئاسة بين النفيعي واليوسف
سبق

كشف النادي الأهلي، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي؛ حيث ترشحت قائمتان للرئاسة والعضوية؛ حيث جاءت الأولى بقيادة زياد اليوسف، والثانية برئاسة ماجد النفيعي.

وضمّت قائمة اليوسف لمجلس إدارة النادي الغربي كلًّا من: "فهر محمد طيب، وسليمان الجميعي، وماوية خفاجي، ورأفت سمان، ومحمد قطب، وخالد الغامدي"؛ بينما ضمت قائمة النفيعي: "بندر الدعجاني، ومحمد الديني، ومازن ضيف الله، ورائد آل زومة".

كما أعلن النادي الأهلي عن القائمة النهائية للأعضاء الذهبيين للنادي الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستُعقد، الثلاثاء، والتي يتصدرها الأمير منصور بن مشعل.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
06:57 PM

الأهلي: سباق الرئاسة بين النفيعي واليوسف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كشف النادي الأهلي، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي؛ حيث ترشحت قائمتان للرئاسة والعضوية؛ حيث جاءت الأولى بقيادة زياد اليوسف، والثانية برئاسة ماجد النفيعي.

وضمّت قائمة اليوسف لمجلس إدارة النادي الغربي كلًّا من: "فهر محمد طيب، وسليمان الجميعي، وماوية خفاجي، ورأفت سمان، ومحمد قطب، وخالد الغامدي"؛ بينما ضمت قائمة النفيعي: "بندر الدعجاني، ومحمد الديني، ومازن ضيف الله، ورائد آل زومة".

كما أعلن النادي الأهلي عن القائمة النهائية للأعضاء الذهبيين للنادي الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستُعقد، الثلاثاء، والتي يتصدرها الأمير منصور بن مشعل.

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