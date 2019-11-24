"الشهري": "التعليم" لها رسائل تربوية ولا يمكن إقحامها في منافسات الأندية

قالت: يجب أن يبقى بعيداً عن أيّ انفعالات أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي

أكّدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام، إبتسام الشهري؛ أن وزارة التعليم ترى أن المؤسسات التعليمية منظومات حيوية للمجتمع، لها رسائل تربوية لا تُناسب إقحامها ومنسوبيها في منافسات الأندية الرياضية الداخلية أو الخارجية.

وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر": يجب أن يبقى التعليم بعيداً عن أيّ انفعالات أو تشجيع قد يُفهم أنه انتقائي، وقد تكون له آثار تربوية غير مناسبة بين الطلاب والطالبات والكادرين التعليمي والإداري على اختلاف ميولهم، أو مطالبات مستقبلية بالمعاملة نفسها من جهات أخرى في مناسبات رياضية قادمة.

يُشار إلى أن التغريدة جاءت بعد مُطالبات بإلغاء الحصة الأخيرة التي تتوافق مع وقت لقاء فريق الهلال السعودي مع فريق أوراوا الياباني، في النهائي الآسيوي، حيث عجت وسائل التواصل الاجتماعي بتلك المطالبات.