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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

لأول مرة في اليمن.. فرض حظر تجوال بمدينة الشحر بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا

منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة

فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت- جنوب شرقي اليمن، حظر تجوال كاملاً على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة.

وتحدّثت مصادر إعلامية محلية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لبحار أجنبي دخل عبر ميناء الشحر، طبقاً لـ "RT".

ووفقاً لمصادر صحفية يمنية محلية، فإن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقاً، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر؛ لتحذير المواطنين من الخروج.

اليمن حظر تجوال فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة في اليمن.. فرض حظر تجوال بمدينة الشحر بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا
سبق

فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت- جنوب شرقي اليمن، حظر تجوال كاملاً على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة.

وتحدّثت مصادر إعلامية محلية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لبحار أجنبي دخل عبر ميناء الشحر، طبقاً لـ "RT".

ووفقاً لمصادر صحفية يمنية محلية، فإن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقاً، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر؛ لتحذير المواطنين من الخروج.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:49 PM

لأول مرة في اليمن.. فرض حظر تجوال بمدينة الشحر بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا

منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
14,452

فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت- جنوب شرقي اليمن، حظر تجوال كاملاً على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة.

وتحدّثت مصادر إعلامية محلية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا لبحار أجنبي دخل عبر ميناء الشحر، طبقاً لـ "RT".

ووفقاً لمصادر صحفية يمنية محلية، فإن قرار حظر التجوال لم يصدر مسبقاً، وفرضته السلطات هناك للمرة الأولى، معلنة ذلك عبر مكبرات الصوت المركبة فوق سيارات الدفاع المدني التي تطوف مدينة الشحر؛ لتحذير المواطنين من الخروج.

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