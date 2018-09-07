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"مدني أبها" يباشر احتجاز شاب في أحد الجبال الوعرة

الاستعانة بطائرة طيران الأمن في نقله إلى مستشفى عسير المركزي

باشر "مدني أبها" بلاغاً عن احتجاز شاب سعودي (٣٢ عاماً) يعاني من الإعياء والإجهاد بأحد المواقع الجبلية الوعرة جهة وادي قران بال حلالي، امتداد عقبة ضلع طريق أبها جازان.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: باشرت فِرَق الدفاع المدني الحالة بمساعدة المواطنين المتواجدين بالموقع، وقد تم الاستعانة بطائرة طيران الأمن في نقله إلى مستشفى عسير المركزي؛ نظراً لوعورة تضاريس الموقع وصعوبتها وبُعده عن أقرب موقع لتمركز الآليات بحوالى ٧ كيلو.

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"مدني أبها" يباشر احتجاز شاب في أحد الجبال الوعرة
سبق

باشر "مدني أبها" بلاغاً عن احتجاز شاب سعودي (٣٢ عاماً) يعاني من الإعياء والإجهاد بأحد المواقع الجبلية الوعرة جهة وادي قران بال حلالي، امتداد عقبة ضلع طريق أبها جازان.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: باشرت فِرَق الدفاع المدني الحالة بمساعدة المواطنين المتواجدين بالموقع، وقد تم الاستعانة بطائرة طيران الأمن في نقله إلى مستشفى عسير المركزي؛ نظراً لوعورة تضاريس الموقع وصعوبتها وبُعده عن أقرب موقع لتمركز الآليات بحوالى ٧ كيلو.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
06:42 PM

"مدني أبها" يباشر احتجاز شاب في أحد الجبال الوعرة

الاستعانة بطائرة طيران الأمن في نقله إلى مستشفى عسير المركزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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7,516

باشر "مدني أبها" بلاغاً عن احتجاز شاب سعودي (٣٢ عاماً) يعاني من الإعياء والإجهاد بأحد المواقع الجبلية الوعرة جهة وادي قران بال حلالي، امتداد عقبة ضلع طريق أبها جازان.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: باشرت فِرَق الدفاع المدني الحالة بمساعدة المواطنين المتواجدين بالموقع، وقد تم الاستعانة بطائرة طيران الأمن في نقله إلى مستشفى عسير المركزي؛ نظراً لوعورة تضاريس الموقع وصعوبتها وبُعده عن أقرب موقع لتمركز الآليات بحوالى ٧ كيلو.

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