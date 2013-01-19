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محافظ جدة يتسلّم التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف

في إطار ترجمة رؤية المملكة 2030

تسلّم محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة.

ويرعى الأمير مشعل بن ماجد، هذا البرنامج، باعتباره إحدى مبادرات المحافظة، ويتضمن التقرير فعالياته منذ انطلاقته ومنجزاته وسير العمل به، وجهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي، واللذين قدّما شكرهما وتقديرهما له، على استقباله ورعايته البرنامج منذ انطلاقته لتحقيق أهدافه وترجمة رؤية المملكة الطموحة 2030، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية ودورها في تنمية الوطن والمواطن في القطاعين العام والخاص.

وتضمّن التقرير الذي قدمه "الحميدان" رصداً للفعاليات ابتداءً من مراحل تهيئة البرنامج، وتدشينه بتاريخ 29 شعبان 1439هـ، وإطلاق منصته الإلكترونية لقبول الراغبين الاستفادة من خدماته، وتجهيز وإعداد مركز التدريب بمقر جامعة جدة بالفيصلية.

كما يشمل مراحل التسجيل والقبول والتفاعل مع البرنامج من قبل الراغبين والاستفادة من خدماته سواء الراغبين في التوظيف والعمل أو الشركات ذات العلاقة، إلى جانب شرح آلية القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين له في كل قطاع، إضافة لبرنامج "البصريات" الذي يضم مسار إعداد فني البصريات، ودراسة الدبلوم العام وما تم به حتى الآن، وخطط مركز التدريب لاستقطاب المتدربين والشركات، والعديد من البيانات والجداول والرسوم الإحصائية ذات الدلالة، واستعراض أهم العوائق والتحديات التي تواجه البرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور إياد الأحمدي أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للبرنامج منذ تدشينه، وحتى بدء العام الجديد 1440ه، بلغ 6951 راغباً وراغبة في العمل، منهم 5194 من الذكور، و1757 من الإناث، وبلغ عدد الشركات المسجلة في البرامج من مختلف القطاعات المستهدفة للتوطين 64 شركة.

وأضاف "الأحمدي" أن المركز صمم وحتى تاريخه 13 حقيبة تدريبية بواقع 32 ساعة لكل برنامج، وتم تنفيذ سبعة برامج تدريبية بإجمالي 384 ساعة تدريبية، استفاد منها 136 متدرباً ومتدربة في ثمانية قطاعات، شملت قطاعات: السيارات، والدراجات النارية، والاثاث المنزلي، والبناء والإعمار، والمستلزمات الرجالية، والبصريات، والحلويات، وقطع غيار السيارات.

يُذكر أن البرنامج يعد أول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة لهم في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، ويستهدف البرنامج توطين خمسة آلاف وظيفة بالقطاع الخاص، ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة منتهية بالتوظيف.

وتضمن التقرير الذي قدمه "آل طاوي" عن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة، ومشاركتها في مبادرة الأمير مشعل بن ماجد، لتدريب طالبي العمل من المواطنين والمواطنات في الأنشطة الموطنة حديثاً، بالتعاون مع جامعة جدة، التنسيق مع لجنة التوطين بمحافظة جدة؛ للقيام بجولات ميدانية على المنشآت المستهدفة بالتوطين، وعقد لقاءات مع المستشفيات والفنادق، والحصول على فرص وظيفية وشغلها بطالبي العمل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ جدة يتسلّم التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف
سبق

تسلّم محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة.

ويرعى الأمير مشعل بن ماجد، هذا البرنامج، باعتباره إحدى مبادرات المحافظة، ويتضمن التقرير فعالياته منذ انطلاقته ومنجزاته وسير العمل به، وجهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي، واللذين قدّما شكرهما وتقديرهما له، على استقباله ورعايته البرنامج منذ انطلاقته لتحقيق أهدافه وترجمة رؤية المملكة الطموحة 2030، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية ودورها في تنمية الوطن والمواطن في القطاعين العام والخاص.

وتضمّن التقرير الذي قدمه "الحميدان" رصداً للفعاليات ابتداءً من مراحل تهيئة البرنامج، وتدشينه بتاريخ 29 شعبان 1439هـ، وإطلاق منصته الإلكترونية لقبول الراغبين الاستفادة من خدماته، وتجهيز وإعداد مركز التدريب بمقر جامعة جدة بالفيصلية.

كما يشمل مراحل التسجيل والقبول والتفاعل مع البرنامج من قبل الراغبين والاستفادة من خدماته سواء الراغبين في التوظيف والعمل أو الشركات ذات العلاقة، إلى جانب شرح آلية القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين له في كل قطاع، إضافة لبرنامج "البصريات" الذي يضم مسار إعداد فني البصريات، ودراسة الدبلوم العام وما تم به حتى الآن، وخطط مركز التدريب لاستقطاب المتدربين والشركات، والعديد من البيانات والجداول والرسوم الإحصائية ذات الدلالة، واستعراض أهم العوائق والتحديات التي تواجه البرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور إياد الأحمدي أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للبرنامج منذ تدشينه، وحتى بدء العام الجديد 1440ه، بلغ 6951 راغباً وراغبة في العمل، منهم 5194 من الذكور، و1757 من الإناث، وبلغ عدد الشركات المسجلة في البرامج من مختلف القطاعات المستهدفة للتوطين 64 شركة.

وأضاف "الأحمدي" أن المركز صمم وحتى تاريخه 13 حقيبة تدريبية بواقع 32 ساعة لكل برنامج، وتم تنفيذ سبعة برامج تدريبية بإجمالي 384 ساعة تدريبية، استفاد منها 136 متدرباً ومتدربة في ثمانية قطاعات، شملت قطاعات: السيارات، والدراجات النارية، والاثاث المنزلي، والبناء والإعمار، والمستلزمات الرجالية، والبصريات، والحلويات، وقطع غيار السيارات.

يُذكر أن البرنامج يعد أول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة لهم في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، ويستهدف البرنامج توطين خمسة آلاف وظيفة بالقطاع الخاص، ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة منتهية بالتوظيف.

وتضمن التقرير الذي قدمه "آل طاوي" عن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة، ومشاركتها في مبادرة الأمير مشعل بن ماجد، لتدريب طالبي العمل من المواطنين والمواطنات في الأنشطة الموطنة حديثاً، بالتعاون مع جامعة جدة، التنسيق مع لجنة التوطين بمحافظة جدة؛ للقيام بجولات ميدانية على المنشآت المستهدفة بالتوطين، وعقد لقاءات مع المستشفيات والفنادق، والحصول على فرص وظيفية وشغلها بطالبي العمل.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
06:21 PM

محافظ جدة يتسلّم التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف

في إطار ترجمة رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تسلّم محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، التقرير الأول عن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة.

ويرعى الأمير مشعل بن ماجد، هذا البرنامج، باعتباره إحدى مبادرات المحافظة، ويتضمن التقرير فعالياته منذ انطلاقته ومنجزاته وسير العمل به، وجهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله آل طاوي، واللذين قدّما شكرهما وتقديرهما له، على استقباله ورعايته البرنامج منذ انطلاقته لتحقيق أهدافه وترجمة رؤية المملكة الطموحة 2030، وما تحمله بين طياتها من تحولات هيكلية وتنظيمية وبناء القدرات والاستفادة من كل الإمكانيات المادية والبشرية ودورها في تنمية الوطن والمواطن في القطاعين العام والخاص.

وتضمّن التقرير الذي قدمه "الحميدان" رصداً للفعاليات ابتداءً من مراحل تهيئة البرنامج، وتدشينه بتاريخ 29 شعبان 1439هـ، وإطلاق منصته الإلكترونية لقبول الراغبين الاستفادة من خدماته، وتجهيز وإعداد مركز التدريب بمقر جامعة جدة بالفيصلية.

كما يشمل مراحل التسجيل والقبول والتفاعل مع البرنامج من قبل الراغبين والاستفادة من خدماته سواء الراغبين في التوظيف والعمل أو الشركات ذات العلاقة، إلى جانب شرح آلية القبول والمقابلات الشخصية للمتقدمين له في كل قطاع، إضافة لبرنامج "البصريات" الذي يضم مسار إعداد فني البصريات، ودراسة الدبلوم العام وما تم به حتى الآن، وخطط مركز التدريب لاستقطاب المتدربين والشركات، والعديد من البيانات والجداول والرسوم الإحصائية ذات الدلالة، واستعراض أهم العوائق والتحديات التي تواجه البرنامج.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور إياد الأحمدي أن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للبرنامج منذ تدشينه، وحتى بدء العام الجديد 1440ه، بلغ 6951 راغباً وراغبة في العمل، منهم 5194 من الذكور، و1757 من الإناث، وبلغ عدد الشركات المسجلة في البرامج من مختلف القطاعات المستهدفة للتوطين 64 شركة.

وأضاف "الأحمدي" أن المركز صمم وحتى تاريخه 13 حقيبة تدريبية بواقع 32 ساعة لكل برنامج، وتم تنفيذ سبعة برامج تدريبية بإجمالي 384 ساعة تدريبية، استفاد منها 136 متدرباً ومتدربة في ثمانية قطاعات، شملت قطاعات: السيارات، والدراجات النارية، والاثاث المنزلي، والبناء والإعمار، والمستلزمات الرجالية، والبصريات، والحلويات، وقطع غيار السيارات.

يُذكر أن البرنامج يعد أول مشروع تدريبي متكامل لتأهيل الشباب والشابات لتأمين فرص العمل المناسبة لهم في الوظائف القائمة في منافذ البيع بقطاعات التجزئة المختلفة، ويستهدف البرنامج توطين خمسة آلاف وظيفة بالقطاع الخاص، ويوفر في مرحلته الأولى 1600 فرصة منتهية بالتوظيف.

وتضمن التقرير الذي قدمه "آل طاوي" عن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لتوطين الوظائف بجدة، ومشاركتها في مبادرة الأمير مشعل بن ماجد، لتدريب طالبي العمل من المواطنين والمواطنات في الأنشطة الموطنة حديثاً، بالتعاون مع جامعة جدة، التنسيق مع لجنة التوطين بمحافظة جدة؛ للقيام بجولات ميدانية على المنشآت المستهدفة بالتوطين، وعقد لقاءات مع المستشفيات والفنادق، والحصول على فرص وظيفية وشغلها بطالبي العمل.

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