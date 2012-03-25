مركز الأمير سلطان للقلب.. 25 عامًا من العطاء والإنجاز محليًا وعالميًا

حقق أرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرتاديه بالدعم الدائم من قبل القيادة

احتفل مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بحضور اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والدكتور يحيى بن شليان الحبيشي مدير مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام الطبية والإدارية بمرور 25 عاماً على افتتاحه حقق من خلالها إنجازات مميزة.

وبلغ عدد العمليات الجراحية (قلب مفتوح) التي يجريها المركز 1300 عملية سنوياً بينما بلغ عدد عمليات القسطرة 6000 عملية سنوياً .

وحقق المركز أعلى معدلات لتجربة المريض حيث بلغت 91% للمرضى المنومين و85% للعيادات الخارجية، كما حقق المركز نسبة نجاح عالية في عمليات القلب المفتوح للكبار حيث تخطت خلال العامين الماضيين 99%.

وأوضح الدكتور يحيى بن شليان الحبيشي أن المركز حرص طوال مسيرته على تقديم أرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرتاديه من خلال الدعم الدائم من قبل القيادة الكريمة -حفظها الله - بالإضافة إلى مواكبة أحدث المستجدات في مجال طب وجراحة القلب من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات الطبية العالمية.

وأضاف الدكتور الحبيشي أن المركز حقق إنجازات طبية مميزة على المستويين المحلي والعالمي منها على سبيل المثال لا الحصر عمليات توسيع الصمام لجنين في رحم أمه والتي تعد من العمليات النادرة .

وقام المركز بإجراء عملية بالغة التعقيد لطفلة ولدت بقلب خارج القفص الصدري، بالإضافة إلى عمليات زراعة الصمامات الرئوية عن طريق القسطرة دون التدخل الجراحي من خلال زراعة دعامة حماية وتعد من العمليات المتقدمة .

وبين الدكتور الحبيشي أن المركز يقدم خدماته التشخيصية والعلاجية لمرتاديه، حيث يقوم سنوياً بإجراء 10 عمليات زراعة قلب و42 ألف أشعة صوتية و9000 تصوير قلبي متقدم و1500 كهربائية قلب، بالإضافة إلى تغيير 140 صمام أورطي عن طريق القسطرة وتركيب 40 مشبكًا ميتراليًا .

ويبلغ عدد مراجعي العيادات الداخلية والخارجية 119 ألف مراجع سنوياً، بينما يبلغ عدد المرضى المنومين 4700 مريض سنوياً.

واستحدث المركز خلال العامين الماضيين برنامجًا متخصصًا لترميم الشرايين الرئوية، وعمليات إصلاح الصمام الثلاثي عن طريق القسطرة، بالإضافة إلى وحدة التأهيل القلبي المتخصص .