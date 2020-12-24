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إنجلترا تخطط لإقامة مقار سكن مشجعيها في السعودية في كأس العالم 2022

يخطط المنظمون البريطانيون بتهيئة مقار إقامة جماهير المنتخب الإنجليزي في السعودية خلال بطولة كأس العالم التي تُقام بين شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022 بقطر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن المنظمين وضعوا عدة حلول لإقامة الجماهير، من بينها الإمارات إلا أن المنظمين فضّلوا السعودية كأحد الحلول للجماهير للانتقال إلى قطر لتشجيع المنتخب الإنجليزي معتبرة أن الإقامة في الإمارات مكلفة مالياً.

ويتوقع أن تستقبل قطر نحو مليون ونصف المليون مشجع من جميع أنحاء العالم لحضور مباريات كأاس العالم.

يُذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في 30 نوفمبر وتنتهي في 18 ديسمبر 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إنجلترا تخطط لإقامة مقار سكن مشجعيها في السعودية في كأس العالم 2022
سبق

يخطط المنظمون البريطانيون بتهيئة مقار إقامة جماهير المنتخب الإنجليزي في السعودية خلال بطولة كأس العالم التي تُقام بين شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022 بقطر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن المنظمين وضعوا عدة حلول لإقامة الجماهير، من بينها الإمارات إلا أن المنظمين فضّلوا السعودية كأحد الحلول للجماهير للانتقال إلى قطر لتشجيع المنتخب الإنجليزي معتبرة أن الإقامة في الإمارات مكلفة مالياً.

ويتوقع أن تستقبل قطر نحو مليون ونصف المليون مشجع من جميع أنحاء العالم لحضور مباريات كأاس العالم.

يُذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في 30 نوفمبر وتنتهي في 18 ديسمبر 2022.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
02:28 PM

إنجلترا تخطط لإقامة مقار سكن مشجعيها في السعودية في كأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخطط المنظمون البريطانيون بتهيئة مقار إقامة جماهير المنتخب الإنجليزي في السعودية خلال بطولة كأس العالم التي تُقام بين شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022 بقطر.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن المنظمين وضعوا عدة حلول لإقامة الجماهير، من بينها الإمارات إلا أن المنظمين فضّلوا السعودية كأحد الحلول للجماهير للانتقال إلى قطر لتشجيع المنتخب الإنجليزي معتبرة أن الإقامة في الإمارات مكلفة مالياً.

ويتوقع أن تستقبل قطر نحو مليون ونصف المليون مشجع من جميع أنحاء العالم لحضور مباريات كأاس العالم.

يُذكر أن بطولة كأس العالم ستنطلق في 30 نوفمبر وتنتهي في 18 ديسمبر 2022.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,850
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,949
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