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المسند ناصحاً: لا تخرجوا للبر يومي الخميس والجمعة

قال: يظل الاستقرار الجوي للعناصر كافة هو السائد اليوم

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بعدم الخروج الى البر يومي الخميس والجمعة بسبب الرياح المثيرة للغبار.

وقال عبر حسابه في "تويتر" يُنصح بعدم الخروج إلى البر أو عمل مناسبات خارجية يومي #الخميس و #الجمعة؛ بسبب نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.

واضاف: يظل الاستقرار الجوي للعناصر كافة هو السائد اليوم، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع أن تبدأ حالة مطرية يوم #الخميس ومتوقع أن تؤثر في الجزء الشمالي الغربي من #السعودية، ويوم الجمعة تتسع جغرافياً والتفاصيل في حينها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند ناصحاً: لا تخرجوا للبر يومي الخميس والجمعة
سبق

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بعدم الخروج الى البر يومي الخميس والجمعة بسبب الرياح المثيرة للغبار.

وقال عبر حسابه في "تويتر" يُنصح بعدم الخروج إلى البر أو عمل مناسبات خارجية يومي #الخميس و #الجمعة؛ بسبب نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.

واضاف: يظل الاستقرار الجوي للعناصر كافة هو السائد اليوم، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع أن تبدأ حالة مطرية يوم #الخميس ومتوقع أن تؤثر في الجزء الشمالي الغربي من #السعودية، ويوم الجمعة تتسع جغرافياً والتفاصيل في حينها.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:30 AM

المسند ناصحاً: لا تخرجوا للبر يومي الخميس والجمعة

قال: يظل الاستقرار الجوي للعناصر كافة هو السائد اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,113

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بعدم الخروج الى البر يومي الخميس والجمعة بسبب الرياح المثيرة للغبار.

وقال عبر حسابه في "تويتر" يُنصح بعدم الخروج إلى البر أو عمل مناسبات خارجية يومي #الخميس و #الجمعة؛ بسبب نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للغبار.

واضاف: يظل الاستقرار الجوي للعناصر كافة هو السائد اليوم، ووفقاً للمؤشرات الأولية متوقع أن تبدأ حالة مطرية يوم #الخميس ومتوقع أن تؤثر في الجزء الشمالي الغربي من #السعودية، ويوم الجمعة تتسع جغرافياً والتفاصيل في حينها.

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