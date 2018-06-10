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واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين

"بومبيو" طالب بتسريعها لتطبيق وقف إطلاق النار

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي، أن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن؛ خطوة أولى جيدة وإيجابية جدًّا؛ وفقاً لـ"رويترز".


وطالب الوزير الأمريكي ببدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال "بومبيو": "حان الوقت لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين
سبق

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي، أن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن؛ خطوة أولى جيدة وإيجابية جدًّا؛ وفقاً لـ"رويترز".


وطالب الوزير الأمريكي ببدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال "بومبيو": "حان الوقت لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة".

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
09:16 PM

واشنطن ترحب باستئناف المحادثات بين الفرقاء الليبيين

"بومبيو" طالب بتسريعها لتطبيق وقف إطلاق النار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وذكر "بومبيو" في مؤتمر صحفي، أن موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن؛ خطوة أولى جيدة وإيجابية جدًّا؛ وفقاً لـ"رويترز".


وطالب الوزير الأمريكي ببدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال "بومبيو": "حان الوقت لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة".

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