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"صيتة" و"فهدة".. توأمان مثقفتان تختاران الكتب بنفسيهما في معرض الرياض للكتاب

تمتلكان مكتبة في البيت.. وتحرصان على القراءة بانتظام

وقفتا معاً أمام أرفف إحدى دور النشر المشاركة في معرض الرياض للكتاب، وتناولت كل منهما كتاباً وشرعت في تفحصه على مهل، وبعد أن تبادل حديثًا لم يطول كثيراً توجها إلى والدتهما، وطلبا منها أن تشتري لهما كتاب حمل عنوان "تكشيرة".

لم يكن اللافت في ملامحهما أنهما توأمان متماثلان في الخَلق، والملابس، وتسريحة الشعر، وارتداء نظارة طبية فحسب، وإنما في ميل حب القراءة والمداومة عليها أيضاً، ولعل ما يفرق بينهما يقتصر على الاسم فقط، فإحداهما تسمى "صيتة" والأخرى تسمى "فهدة".

في بداية التحدث معهما، تحفظتا على الكلام، ورفضتا بإصرار كتابة قصة خبرية عنهما، أو التقاط صورة لهما، ولم يُسهل مهمتي سوى تدخل والدتهما، التي شجعتهما على الكلام والتفاعل معي، وبعد عناء وافقتا على التحدث، وأوضحتا أنهما تحبان القراءة كثيراً، وتمتلكان مكتبة في البيت.

وعند سؤالهما عن أنواع الكتب التي تقنياها في المكتبة، بينتا أنها كتب عن العلوم والحيوانات والرحلات البرية والقصص، وحب الأم والأب، وعن سبب اختيارهما كتاب "كشيرة" ذكرت "فهدة" أنه عبارة عن قصة تحث على أن يبدو الإنسان باسم الوجه عند تقابله مع الآخرين، ولا يكشر في وجوههم.

وعن حب ابنتيها للقراءة، أوضحت أمهما أنها كونت لهما مكتبة، وكانت تقرأ لهما بانتظام قبل أن يكتسبا مهارة القراءة والكتابة في المدرسة، وبعد أن أجادتا القراءة أصبحتا تعتمدان على نفسيهما في القراءة، وقد تشتركان في القراءة أو تقرأ كل منهما على حدة، كما بينت أنها تصطحبهما إلى مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

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"صيتة" و"فهدة".. توأمان مثقفتان تختاران الكتب بنفسيهما في معرض الرياض للكتاب
سبق

وقفتا معاً أمام أرفف إحدى دور النشر المشاركة في معرض الرياض للكتاب، وتناولت كل منهما كتاباً وشرعت في تفحصه على مهل، وبعد أن تبادل حديثًا لم يطول كثيراً توجها إلى والدتهما، وطلبا منها أن تشتري لهما كتاب حمل عنوان "تكشيرة".

لم يكن اللافت في ملامحهما أنهما توأمان متماثلان في الخَلق، والملابس، وتسريحة الشعر، وارتداء نظارة طبية فحسب، وإنما في ميل حب القراءة والمداومة عليها أيضاً، ولعل ما يفرق بينهما يقتصر على الاسم فقط، فإحداهما تسمى "صيتة" والأخرى تسمى "فهدة".

في بداية التحدث معهما، تحفظتا على الكلام، ورفضتا بإصرار كتابة قصة خبرية عنهما، أو التقاط صورة لهما، ولم يُسهل مهمتي سوى تدخل والدتهما، التي شجعتهما على الكلام والتفاعل معي، وبعد عناء وافقتا على التحدث، وأوضحتا أنهما تحبان القراءة كثيراً، وتمتلكان مكتبة في البيت.

وعند سؤالهما عن أنواع الكتب التي تقنياها في المكتبة، بينتا أنها كتب عن العلوم والحيوانات والرحلات البرية والقصص، وحب الأم والأب، وعن سبب اختيارهما كتاب "كشيرة" ذكرت "فهدة" أنه عبارة عن قصة تحث على أن يبدو الإنسان باسم الوجه عند تقابله مع الآخرين، ولا يكشر في وجوههم.

وعن حب ابنتيها للقراءة، أوضحت أمهما أنها كونت لهما مكتبة، وكانت تقرأ لهما بانتظام قبل أن يكتسبا مهارة القراءة والكتابة في المدرسة، وبعد أن أجادتا القراءة أصبحتا تعتمدان على نفسيهما في القراءة، وقد تشتركان في القراءة أو تقرأ كل منهما على حدة، كما بينت أنها تصطحبهما إلى مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
05:05 PM

"صيتة" و"فهدة".. توأمان مثقفتان تختاران الكتب بنفسيهما في معرض الرياض للكتاب

تمتلكان مكتبة في البيت.. وتحرصان على القراءة بانتظام

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محمد صبح - الرياض
4
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وقفتا معاً أمام أرفف إحدى دور النشر المشاركة في معرض الرياض للكتاب، وتناولت كل منهما كتاباً وشرعت في تفحصه على مهل، وبعد أن تبادل حديثًا لم يطول كثيراً توجها إلى والدتهما، وطلبا منها أن تشتري لهما كتاب حمل عنوان "تكشيرة".

لم يكن اللافت في ملامحهما أنهما توأمان متماثلان في الخَلق، والملابس، وتسريحة الشعر، وارتداء نظارة طبية فحسب، وإنما في ميل حب القراءة والمداومة عليها أيضاً، ولعل ما يفرق بينهما يقتصر على الاسم فقط، فإحداهما تسمى "صيتة" والأخرى تسمى "فهدة".

في بداية التحدث معهما، تحفظتا على الكلام، ورفضتا بإصرار كتابة قصة خبرية عنهما، أو التقاط صورة لهما، ولم يُسهل مهمتي سوى تدخل والدتهما، التي شجعتهما على الكلام والتفاعل معي، وبعد عناء وافقتا على التحدث، وأوضحتا أنهما تحبان القراءة كثيراً، وتمتلكان مكتبة في البيت.

وعند سؤالهما عن أنواع الكتب التي تقنياها في المكتبة، بينتا أنها كتب عن العلوم والحيوانات والرحلات البرية والقصص، وحب الأم والأب، وعن سبب اختيارهما كتاب "كشيرة" ذكرت "فهدة" أنه عبارة عن قصة تحث على أن يبدو الإنسان باسم الوجه عند تقابله مع الآخرين، ولا يكشر في وجوههم.

وعن حب ابنتيها للقراءة، أوضحت أمهما أنها كونت لهما مكتبة، وكانت تقرأ لهما بانتظام قبل أن يكتسبا مهارة القراءة والكتابة في المدرسة، وبعد أن أجادتا القراءة أصبحتا تعتمدان على نفسيهما في القراءة، وقد تشتركان في القراءة أو تقرأ كل منهما على حدة، كما بينت أنها تصطحبهما إلى مكتبة الملك عبد العزيز العامة.

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