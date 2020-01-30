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"تعليم ينبع": بدء التسجيل في برامج التدخل المبكر للأطفال لذوي الاحتياجات

تقديم خدمات تربوية وعلاجية ووقائية للصغار من عمر 3 وحتى 6 سنوات

أعلن قسم التربية الخاصة "بنات" بـ"تعليم ينبع"، عن بدء التسجيل في برامج التدخل المبكر للأطفال من عمر 3-6 سنوات، في فصول التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من "الروضة الملحقة بالابتدائية الأولى- الروضة الثانية- الروضة العاشرة" بينبع البحر، بالإضافة إلى روضة النجف، وروضة الجابرية، والروضة الأولى بالعيص.

وأوضحت مشرفة التربية الخاصة بـ"تعليم ينبع" أمل بنت زويد الرفاعي، أن الهدف من برامج التدخل المبكر هو تقديم خدمات تربوية وعلاجية ووقائية للأطفال الصغار من عمر 3 وحتى 6 سنوات ممن لديهم احتياجات خاصة نمائية وتربوية والمعرضين لخطر الإعاقة لأسباب متعددة، والتعرف على الحالات التي تحتاج إلى خدمات تربوية قبل الالتحاق بالمدرسة.

وأشارت "الرفاعي" إلى آلية التسجيل في فصول التدخل المبكر حيث تتمثل في الاتصال بقنوات التواصل المعلن عنها، أو مراجعة قسم التربية الخاصة لتلقي الخدمة.

ينبع تعليم ينبع برامج التدخل المبكر للأطفال

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"تعليم ينبع": بدء التسجيل في برامج التدخل المبكر للأطفال لذوي الاحتياجات
سبق

أعلن قسم التربية الخاصة "بنات" بـ"تعليم ينبع"، عن بدء التسجيل في برامج التدخل المبكر للأطفال من عمر 3-6 سنوات، في فصول التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من "الروضة الملحقة بالابتدائية الأولى- الروضة الثانية- الروضة العاشرة" بينبع البحر، بالإضافة إلى روضة النجف، وروضة الجابرية، والروضة الأولى بالعيص.

وأوضحت مشرفة التربية الخاصة بـ"تعليم ينبع" أمل بنت زويد الرفاعي، أن الهدف من برامج التدخل المبكر هو تقديم خدمات تربوية وعلاجية ووقائية للأطفال الصغار من عمر 3 وحتى 6 سنوات ممن لديهم احتياجات خاصة نمائية وتربوية والمعرضين لخطر الإعاقة لأسباب متعددة، والتعرف على الحالات التي تحتاج إلى خدمات تربوية قبل الالتحاق بالمدرسة.

وأشارت "الرفاعي" إلى آلية التسجيل في فصول التدخل المبكر حيث تتمثل في الاتصال بقنوات التواصل المعلن عنها، أو مراجعة قسم التربية الخاصة لتلقي الخدمة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:53 PM

"تعليم ينبع": بدء التسجيل في برامج التدخل المبكر للأطفال لذوي الاحتياجات

تقديم خدمات تربوية وعلاجية ووقائية للصغار من عمر 3 وحتى 6 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلن قسم التربية الخاصة "بنات" بـ"تعليم ينبع"، عن بدء التسجيل في برامج التدخل المبكر للأطفال من عمر 3-6 سنوات، في فصول التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من "الروضة الملحقة بالابتدائية الأولى- الروضة الثانية- الروضة العاشرة" بينبع البحر، بالإضافة إلى روضة النجف، وروضة الجابرية، والروضة الأولى بالعيص.

وأوضحت مشرفة التربية الخاصة بـ"تعليم ينبع" أمل بنت زويد الرفاعي، أن الهدف من برامج التدخل المبكر هو تقديم خدمات تربوية وعلاجية ووقائية للأطفال الصغار من عمر 3 وحتى 6 سنوات ممن لديهم احتياجات خاصة نمائية وتربوية والمعرضين لخطر الإعاقة لأسباب متعددة، والتعرف على الحالات التي تحتاج إلى خدمات تربوية قبل الالتحاق بالمدرسة.

وأشارت "الرفاعي" إلى آلية التسجيل في فصول التدخل المبكر حيث تتمثل في الاتصال بقنوات التواصل المعلن عنها، أو مراجعة قسم التربية الخاصة لتلقي الخدمة.

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