النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

بـ3574 حالة.. إيران تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 8071 حالة وفاة والإصابات 164270

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يعد أكبر حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أثناء إيجاز صحفي يومي، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 3574 حالة جديدة (مقابل 3134 إصابة أمس)، وأصبح 164270، بما في ذلك 2569 مريضا في حالة حرجة.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار المتحدث إلى رصد 59 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، (مقابل 70 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 8071 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إيران حتى الآن 127485 شخصاً، وأجري في البلاد أكثر من 1.019 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بـ3574 حالة.. إيران تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يعد أكبر حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أثناء إيجاز صحفي يومي، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 3574 حالة جديدة (مقابل 3134 إصابة أمس)، وأصبح 164270، بما في ذلك 2569 مريضا في حالة حرجة.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار المتحدث إلى رصد 59 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، (مقابل 70 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 8071 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إيران حتى الآن 127485 شخصاً، وأجري في البلاد أكثر من 1.019 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:25 PM

بـ3574 حالة.. إيران تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 8071 حالة وفاة والإصابات 164270

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,179

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يعد أكبر حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أثناء إيجاز صحفي يومي، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن ارتفع خلال اليوم الأخير بواقع 3574 حالة جديدة (مقابل 3134 إصابة أمس)، وأصبح 164270، بما في ذلك 2569 مريضا في حالة حرجة.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار المتحدث إلى رصد 59 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، (مقابل 70 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 8071 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من كورونا في إيران حتى الآن 127485 شخصاً، وأجري في البلاد أكثر من 1.019 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,826
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,204
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة