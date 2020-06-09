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خلايا صغيرة ممطرة على مكة والرياض.. "المسند": هنا تضعف التوقعات

تحدث عن تشكل السحب في أجزاء وتأثرها النسبي بالمرتفعات

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعف التوقعات قليلاً للسحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض التي قد تتشكل منها خلايا صغيرة ممطرة".

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خلايا صغيرة ممطرة على مكة والرياض.. "المسند": هنا تضعف التوقعات
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعف التوقعات قليلاً للسحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض التي قد تتشكل منها خلايا صغيرة ممطرة".

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:30 AM

خلايا صغيرة ممطرة على مكة والرياض.. "المسند": هنا تضعف التوقعات

تحدث عن تشكل السحب في أجزاء وتأثرها النسبي بالمرتفعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تضعف التوقعات قليلاً للسحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تتشكل السحب على أجزاءٍ من منطقتَي #مكة #الرياض التي قد تتشكل منها خلايا صغيرة ممطرة".

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