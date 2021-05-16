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عمال إيطاليون يرفضون تحميل سفينة أسلحة متجهة إلى إسرائيل

تضامنًا مع الفلسطينيين.. وسعوا لمنع وصول شحنات مماثلة

رفض عمال ميناءٍ إيطالي، تحميل سفينة بشحنة أسلحة ومتفجرات؛ بعدما اكتشفوا أن وُجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.

واعترضت نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، على تحميل "أسلحة ومتفجرات ستُستخدم لقتل الفلسطينيين"؛ بحسب موقع "كونتروبيانو" الإيطالي.

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولة نقابات عمال الرصيف جمع معلومات عن المزيد من الشحنات؛ لمنعها من الوصول إلى إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار موقع "كونتروبيانو"، إلى أن عمال النقابة تَلَقّوْا تقريرًا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia.

ودعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ؛ لمنع عمليات مماثلة لشحن الأسلحة.

عمال ميناءٍ إيطالي سفينة أسلحة

الرئيسية/ محطات

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عمال إيطاليون يرفضون تحميل سفينة أسلحة متجهة إلى إسرائيل
سبق

رفض عمال ميناءٍ إيطالي، تحميل سفينة بشحنة أسلحة ومتفجرات؛ بعدما اكتشفوا أن وُجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.

واعترضت نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، على تحميل "أسلحة ومتفجرات ستُستخدم لقتل الفلسطينيين"؛ بحسب موقع "كونتروبيانو" الإيطالي.

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولة نقابات عمال الرصيف جمع معلومات عن المزيد من الشحنات؛ لمنعها من الوصول إلى إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار موقع "كونتروبيانو"، إلى أن عمال النقابة تَلَقّوْا تقريرًا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia.

ودعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ؛ لمنع عمليات مماثلة لشحن الأسلحة.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
09:11 AM

عمال إيطاليون يرفضون تحميل سفينة أسلحة متجهة إلى إسرائيل

تضامنًا مع الفلسطينيين.. وسعوا لمنع وصول شحنات مماثلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,719

رفض عمال ميناءٍ إيطالي، تحميل سفينة بشحنة أسلحة ومتفجرات؛ بعدما اكتشفوا أن وُجهتها ستكون إلى مرفأ أسدود الإسرائيلي.

واعترضت نقابة عمال مرفأ مدينة ليفورنو، على تحميل "أسلحة ومتفجرات ستُستخدم لقتل الفلسطينيين"؛ بحسب موقع "كونتروبيانو" الإيطالي.

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولة نقابات عمال الرصيف جمع معلومات عن المزيد من الشحنات؛ لمنعها من الوصول إلى إسرائيل؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار موقع "كونتروبيانو"، إلى أن عمال النقابة تَلَقّوْا تقريرًا عن وجود عشرات المركبات العسكرية الجاهزة للصعود على متن سفينة Molo Italia.

ودعت تجمعات عمالية أخرى إلى زيادة التنسيق بين عمال المرافئ؛ لمنع عمليات مماثلة لشحن الأسلحة.

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