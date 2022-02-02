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أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس

صعود الأسعار بنحو 1.5%

وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس.

من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في الشهر القادم (مارس 2022).

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية والاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك+" من الممكن عقده في 23 أو 24 فبراير الجاري.

أوبك+ النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس
سبق

وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس.

من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في الشهر القادم (مارس 2022).

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية والاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك+" من الممكن عقده في 23 أو 24 فبراير الجاري.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:40 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:22 PM

أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس

صعود الأسعار بنحو 1.5%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس.

من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".

من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في الشهر القادم (مارس 2022).

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية والاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك+" من الممكن عقده في 23 أو 24 فبراير الجاري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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