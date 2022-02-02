أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس

أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس
صعود الأسعار بنحو 1.5%
وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس.
من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".
فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".
من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في الشهر القادم (مارس 2022).
كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية والاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك+" من الممكن عقده في 23 أو 24 فبراير الجاري.
أوبك+
النفط
أسعار النفط
أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-02
وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس.
من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".
فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".
من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في الشهر القادم (مارس 2022).
كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية والاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك+" من الممكن عقده في 23 أو 24 فبراير الجاري.
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:40 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:22 PM
أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس
صعود الأسعار بنحو 1.5%
وافقت أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يوميًّا ابتداءً من مارس.
من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بنحو 1.5% مع انطلاق اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث الأوضاع في سوق الطاقة، وخاصة في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".
فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 89.55 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.26% إلى 90.28 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".
من جهتها، ذكرت وكالة "تاس" أن وثيقة أظهرت أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+" أوصت بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في الشهر القادم (مارس 2022).
كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية والاجتماع الوزاري لمجموعة "أوبك+" من الممكن عقده في 23 أو 24 فبراير الجاري.