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مرور الباحة يدعو مستخدمي طريق الملك فهد لأخذ الحيطة والحذر

بسبب أعمال صيانة وتحويلة لمدة شهر

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة، أنه سيتم عمل تحويلة لطريق الملك فهد؛ وذلك للقادم من العقيق باتجاه الباحة، ومن محطة السواد وحتى الدوران الواقع قبل مطاعم الطازج.

وأكد مرور منطقة الباحة، أن أعمال صيانة قائمة في الطريق، وسيتم عمل التحويلة بداية من ٣٠/ ٥/ ١٤٤١هـ، وحتى ٣٠/ ٦/ ١٤٤١هـ ولمدة شهر؛ متمنيًا السلامة لمرتادي الطريق، ومناشدًا إياهم أخذ الحيطة والحذر.

الباحة مرور الباحة طريق الملك فهد صيانة طريق الملك فهد بالباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور الباحة يدعو مستخدمي طريق الملك فهد لأخذ الحيطة والحذر
سبق

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة، أنه سيتم عمل تحويلة لطريق الملك فهد؛ وذلك للقادم من العقيق باتجاه الباحة، ومن محطة السواد وحتى الدوران الواقع قبل مطاعم الطازج.

وأكد مرور منطقة الباحة، أن أعمال صيانة قائمة في الطريق، وسيتم عمل التحويلة بداية من ٣٠/ ٥/ ١٤٤١هـ، وحتى ٣٠/ ٦/ ١٤٤١هـ ولمدة شهر؛ متمنيًا السلامة لمرتادي الطريق، ومناشدًا إياهم أخذ الحيطة والحذر.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
08:07 PM

مرور الباحة يدعو مستخدمي طريق الملك فهد لأخذ الحيطة والحذر

بسبب أعمال صيانة وتحويلة لمدة شهر

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
3,587

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة، أنه سيتم عمل تحويلة لطريق الملك فهد؛ وذلك للقادم من العقيق باتجاه الباحة، ومن محطة السواد وحتى الدوران الواقع قبل مطاعم الطازج.

وأكد مرور منطقة الباحة، أن أعمال صيانة قائمة في الطريق، وسيتم عمل التحويلة بداية من ٣٠/ ٥/ ١٤٤١هـ، وحتى ٣٠/ ٦/ ١٤٤١هـ ولمدة شهر؛ متمنيًا السلامة لمرتادي الطريق، ومناشدًا إياهم أخذ الحيطة والحذر.

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