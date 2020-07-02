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روسيا تسجل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 661165

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 6556 إصابة و216 وفاة في اليوم السابق.


ووفق "روسيا اليوم"، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 661165، منها 9683 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع المتعافين 428978 شخصاً بعد تسجيل 6047 حالات شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وذكر المركز في بيان له، أن 32,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 6556 إصابة و216 وفاة في اليوم السابق.


ووفق "روسيا اليوم"، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 661165، منها 9683 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع المتعافين 428978 شخصاً بعد تسجيل 6047 حالات شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وذكر المركز في بيان له، أن 32,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:18 AM

روسيا تسجل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 661165

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6760 إصابة و147 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 6556 إصابة و216 وفاة في اليوم السابق.


ووفق "روسيا اليوم"، بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 661165، منها 9683 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع المتعافين 428978 شخصاً بعد تسجيل 6047 حالات شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.


وذكر المركز في بيان له، أن 32,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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