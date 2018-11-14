رحلات رياض أطفال شقراء للمطاعم تُثير استياء الأولياء .. و"التعليم": هذه أهدافها

قالوا متذرعين: الترفيه عن الأطفال لا يكون بسلوك ضار بالصحة والدعاية المخالفة

أكّد المتحدث الرسمي بـ "تعليم شقراء" علي العطاس؛ أن الرحلات التي تنظمها إدارة التعليم لأطفال الروضات والأندية للمطاعم، تأتي تمشياً مع التعاميم المقررة للرحلات المدرسية، لافتاً إلى أن خروج الطفل لمثل هذه الأماكن ليس للأكل، كما يعتقد البعض، لكنها تحقق عدة أهداف أخرى.

وأضاف العطاس؛ لـ "سبق"، أن أهم الأهداف هو تمكين الطفل من الإلمام بقواعد الانضباط والسلامة عند استخدام الحافلة المدرسية، وقواعد التعامل الجيد مع زملائه ومعلميه في الرحلات الجماعية، إضافة إلى الترويح والترفيه للأطفال من خلال الألعاب الجماعية الموجودة في مثل هذه الأماكن الآمنة التي تكسب الطفل طاقات رياضية متعددة.

ولفت إلى أن "إدارة الروضة لديها موافقات من أولياء الأمور للمشاركة في هذه الرحلة الترفيهية".

يأتي رد المتحدث باسم إدارة التعليم في شقراء بعدما عبّر عدد من المواطنين والتربويين عن استيائهم من تنظيم إدارة التعليم مثل هذه الرحلات، مؤكدين أن ذلك يعد مخالفة لتعاميم وزارة التعليم ووزارة الصحة الداعيتين إلى محاربة الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والمحلاة؛ لما لها من خطورة على الصحة، ولاسيما أن المشاركين والمشاركات في الرحلات أطفال الروضات ورواد نادي الحي من صغار السن".

وأكّد المواطنون أن تنظيم مثل هذه الرحلات؛ فضلًا عن أنه اشتمل على تناول مأكولات ومشروبات ممنوعة وفق توجيهات وزارتَي التعليم والصحة، يعد دعاية لتلك المطاعم وتشجيعاً لما تقدم من وجبات سريعة مضرة وفق تقارير الصحة وتوجهات التعليم".

وأضافوا أن المدارس والروضات والعاملين فيها قدوة للجميع، ويجب أن يكونوا أول من يطبّق العادات الصحية السليمة، ولا يُتصور أن ينصح المربون عموم الناس بتبنِّي عادات الأكل السليمة والابتعاد عن العادات الضارة، بينما تنظم تلك المؤسسات التعليمية من روضات وأندية رحلات بأطفال صغار لـ "مطاعم الوجبات السريعة" التي تقدم المأكولات والمشروبات الضارة بالصحة العامة.

وتابعوا أن "الترويح عن الأطفال لا يكون فيما يضرهم، ولا يكون في بث الدعاية لمطاعم الوجبات السريعة، ولا يكون كذلك في مخالفات التعليمات والأنظمة، مناشدين المسؤولين بضرورة محاسبة المخالفين وتطبيق الأنظمة".

يُذكر أن إدارة التعليم في شقراء نظّمت رحلات عدة للأطفال في الروضات والأندية لمطاعم الوجبات السريعة، وقامت الروضة السادسة بشقراء الأسبوع الماضي، بتنظيم رحلة لأطفال الروضة لأحد المطاعم الشهيرة الذي يقدم الوجبات السريعة والمشروبات الغازية المضرة بالصحة وفق تعاميم وزارة الصحة ووزارة التعليم.

وقامت الإدارة بتصوير الزيارة ونشرها عبر سناب إدارة التعليم في دعاية صريحة لتلك المطاعم التي تقدم وجبات مضرة بالصحة، وفي تشجيع للأطفال والمجتمع على زيارة تلك المطاعم.

وكانت الروضة السادسة بتعليم شقراء قد قامت العام الماضي بتنظيم 3 رحلات لأحد المطاعم الشهيرة الذي يقدم الوجبات السريعة، وتناول أطفال الروضة الوجبات السريعة والمشروبات التي يقدمها المطعم في رحلات رسمية نظَّمتها الروضة، كما قام نادي الحي للبنات في شقراء في 20 المحرم 1439هـ بتنفيذ رحلة لأطفال النادي لأحد المطاعم الشهيرة التي تقدم الوجبات السريعة، وتناول الجميع الوجبات والمشروبات التي يقدمها المطعم في مخالفةٍ صريحة لتعليمات وزارة التعليم ووزارة الصحة.