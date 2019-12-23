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"صحة جازان" تُطلق مسابقة إلكترونية للجاليات العاملة بمستشفياتها

تستمر 45 يوماً للتوعية الدينية والتعريف بالإسلام باللغة الإنجليزية

دشّن مساعد مدير عام "صحة جازان" للخدمات العلاجية الدكتور هادي مقربش؛ صباح اليوم الإثنين، المسابقة الإلكترونية للجاليات العاملة بمستشفيات منطقة جازان.

تهدف المسابقة، التي تنظّمها إدارة التوعية الدينية بـ "صحة جازان" وتعتمد اللغة الإنجليزية، إلى التعريف بالإسلام.

وتستمر المسابقة طوال 45 يوماً، وتتم المشاركة فيها عن طريق موقع إلكتروني خُصِّص لهذا الغرض، وتكفل المكتب التعاوني بأبي عريش برعاية المسابقة.

ويبلغ مجموع الجوائز 8 آلاف ريال مقسّمة على عشرة فائزين: ألفا ريال جائزة المركز الأول، و1500 ريال جائزة المركز الثاني، وألف ريال لصاحب المركز الثالث، و500 ريال جائزة المركز الرابع إلى العاشر.

صحة جازان المسابقة الإلكترونية للجاليات العاملة منطقة جازان

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"صحة جازان" تُطلق مسابقة إلكترونية للجاليات العاملة بمستشفياتها
سبق

دشّن مساعد مدير عام "صحة جازان" للخدمات العلاجية الدكتور هادي مقربش؛ صباح اليوم الإثنين، المسابقة الإلكترونية للجاليات العاملة بمستشفيات منطقة جازان.

تهدف المسابقة، التي تنظّمها إدارة التوعية الدينية بـ "صحة جازان" وتعتمد اللغة الإنجليزية، إلى التعريف بالإسلام.

وتستمر المسابقة طوال 45 يوماً، وتتم المشاركة فيها عن طريق موقع إلكتروني خُصِّص لهذا الغرض، وتكفل المكتب التعاوني بأبي عريش برعاية المسابقة.

ويبلغ مجموع الجوائز 8 آلاف ريال مقسّمة على عشرة فائزين: ألفا ريال جائزة المركز الأول، و1500 ريال جائزة المركز الثاني، وألف ريال لصاحب المركز الثالث، و500 ريال جائزة المركز الرابع إلى العاشر.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:00 PM

"صحة جازان" تُطلق مسابقة إلكترونية للجاليات العاملة بمستشفياتها

تستمر 45 يوماً للتوعية الدينية والتعريف بالإسلام باللغة الإنجليزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشّن مساعد مدير عام "صحة جازان" للخدمات العلاجية الدكتور هادي مقربش؛ صباح اليوم الإثنين، المسابقة الإلكترونية للجاليات العاملة بمستشفيات منطقة جازان.

تهدف المسابقة، التي تنظّمها إدارة التوعية الدينية بـ "صحة جازان" وتعتمد اللغة الإنجليزية، إلى التعريف بالإسلام.

وتستمر المسابقة طوال 45 يوماً، وتتم المشاركة فيها عن طريق موقع إلكتروني خُصِّص لهذا الغرض، وتكفل المكتب التعاوني بأبي عريش برعاية المسابقة.

ويبلغ مجموع الجوائز 8 آلاف ريال مقسّمة على عشرة فائزين: ألفا ريال جائزة المركز الأول، و1500 ريال جائزة المركز الثاني، وألف ريال لصاحب المركز الثالث، و500 ريال جائزة المركز الرابع إلى العاشر.

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