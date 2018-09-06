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"تعليم عفيف" تفتح باب الترشح لأمناء وأمينات مصادر التعلم

في إطار خطة التوسع للمراكز ووفق ضوابط وشروط محددة

فتحت إدارة التعليم بمحافظة عفيف ممثلة في التجهيزات المدرسية، باب الترشح للعمل أمناء وأمينات في مراكز مصادر التعلم للمعلمين والمعلمات، ويستمر حتى نهاية يوم عمل الأربعاء ٢/ ١/ ١٤٤٠هـ.

وأوضح رئيس التجهيزات المدرسية بالإدارة فالح بن عثمان المتيهي أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في مراكز مصادر التعلم، ونظراً لحاجة بعض المدارس إلى مراكز المصادر، مما يسهم في تعزيز العمل التربوي.

وأضاف "المتيهي" أن الضوابط والشروط المطلوبة للترشح هي أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس مع إعداد تربوي بتقدير لا يقل عن "جيد" في التخصص، وألا تكون من التخصصات العلمية التي يصعب تأمينها والتخصصات ذات الاحتياج، أيضاً أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس، وأن يكون أداؤه الوظيفي لا يقل عن "ممتاز" في آخر سنتين، ويكون ملماً بتقنيات التعليم وإجادة استخدام الحاسب الآلي في مجال عمله، ويمتلك إنتاجات في الوسائل التعليمية تم توظيفها التوظيف الأمثل.

ولفت إلى أنه من ضمن الضوابط أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في العمل التربوي والتقني على وجه العموم، مما يخدم عمله في مركز المصادر، ولديه إلمام بأهداف التربية والتعليم وأخلاقيات مهنة التعليم ونظم ولوائح المدرسة، بالإضافة لاجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بعد القبول النهائي للمرشح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم عفيف" تفتح باب الترشح لأمناء وأمينات مصادر التعلم
سبق

فتحت إدارة التعليم بمحافظة عفيف ممثلة في التجهيزات المدرسية، باب الترشح للعمل أمناء وأمينات في مراكز مصادر التعلم للمعلمين والمعلمات، ويستمر حتى نهاية يوم عمل الأربعاء ٢/ ١/ ١٤٤٠هـ.

وأوضح رئيس التجهيزات المدرسية بالإدارة فالح بن عثمان المتيهي أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في مراكز مصادر التعلم، ونظراً لحاجة بعض المدارس إلى مراكز المصادر، مما يسهم في تعزيز العمل التربوي.

وأضاف "المتيهي" أن الضوابط والشروط المطلوبة للترشح هي أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس مع إعداد تربوي بتقدير لا يقل عن "جيد" في التخصص، وألا تكون من التخصصات العلمية التي يصعب تأمينها والتخصصات ذات الاحتياج، أيضاً أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس، وأن يكون أداؤه الوظيفي لا يقل عن "ممتاز" في آخر سنتين، ويكون ملماً بتقنيات التعليم وإجادة استخدام الحاسب الآلي في مجال عمله، ويمتلك إنتاجات في الوسائل التعليمية تم توظيفها التوظيف الأمثل.

ولفت إلى أنه من ضمن الضوابط أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في العمل التربوي والتقني على وجه العموم، مما يخدم عمله في مركز المصادر، ولديه إلمام بأهداف التربية والتعليم وأخلاقيات مهنة التعليم ونظم ولوائح المدرسة، بالإضافة لاجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بعد القبول النهائي للمرشح.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:17 AM

"تعليم عفيف" تفتح باب الترشح لأمناء وأمينات مصادر التعلم

في إطار خطة التوسع للمراكز ووفق ضوابط وشروط محددة

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فهد الغبيوي - عفيف
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1,705

فتحت إدارة التعليم بمحافظة عفيف ممثلة في التجهيزات المدرسية، باب الترشح للعمل أمناء وأمينات في مراكز مصادر التعلم للمعلمين والمعلمات، ويستمر حتى نهاية يوم عمل الأربعاء ٢/ ١/ ١٤٤٠هـ.

وأوضح رئيس التجهيزات المدرسية بالإدارة فالح بن عثمان المتيهي أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في مراكز مصادر التعلم، ونظراً لحاجة بعض المدارس إلى مراكز المصادر، مما يسهم في تعزيز العمل التربوي.

وأضاف "المتيهي" أن الضوابط والشروط المطلوبة للترشح هي أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس مع إعداد تربوي بتقدير لا يقل عن "جيد" في التخصص، وألا تكون من التخصصات العلمية التي يصعب تأمينها والتخصصات ذات الاحتياج، أيضاً أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن أربع سنوات في التدريس، وأن يكون أداؤه الوظيفي لا يقل عن "ممتاز" في آخر سنتين، ويكون ملماً بتقنيات التعليم وإجادة استخدام الحاسب الآلي في مجال عمله، ويمتلك إنتاجات في الوسائل التعليمية تم توظيفها التوظيف الأمثل.

ولفت إلى أنه من ضمن الضوابط أن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في العمل التربوي والتقني على وجه العموم، مما يخدم عمله في مركز المصادر، ولديه إلمام بأهداف التربية والتعليم وأخلاقيات مهنة التعليم ونظم ولوائح المدرسة، بالإضافة لاجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية بعد القبول النهائي للمرشح.

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