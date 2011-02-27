النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إزالة مخطط عشوائي قرب طريق مطار الطائف الجديد

البلدية أوقفت بيع وتداول المخطط المخالف بمنطقة "الأعاضيد"

أوقفت بلدية الطائف الجديد الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بيع وتداول مخطط عشوائي مخالف بمنطقة "الأعاضيد"، بجوار مشروع طريق مطار الطائف الدولي الجديد، على مساحة 300 ألف متر مربع.

وكانت الأمانة قد رصدت تعديات بالموقع تمثلت في إقامة عقوم ترابية، وأحواش ووضع بتر، وإنشاء غرف سكنية أقامها معتدون على الأراضي الحكومية البيضاء؛ بهدف الاستيلاء عليها ضمن المخطط العشوائي.

وتم تشكيل لجنة للإزالة بمساندة قوة أمنية، وتنفيذ هدم وإزالة كل الإحداثات المخالفة التي أقيمت دون وجود مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء من أنه سيتعرض للعقوبات النظامية، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات الرادعة بحقه.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح، خلال زيارته الاخيرة للطائف، مبنى الخدمات الموحد بوادي جليل، والذي يضم مكاتب للمحافظة والشرطة وبلدية الطائف الجديد الفرعية، ويتم من خلاله دعم مشاريع التنمية والتطوير في مشروع الطائف الجديد، وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع، ومعالجة أي عوائق طارئة، وذلك بمتابعة وإشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إزالة مخطط عشوائي قرب طريق مطار الطائف الجديد
سبق

أوقفت بلدية الطائف الجديد الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بيع وتداول مخطط عشوائي مخالف بمنطقة "الأعاضيد"، بجوار مشروع طريق مطار الطائف الدولي الجديد، على مساحة 300 ألف متر مربع.

وكانت الأمانة قد رصدت تعديات بالموقع تمثلت في إقامة عقوم ترابية، وأحواش ووضع بتر، وإنشاء غرف سكنية أقامها معتدون على الأراضي الحكومية البيضاء؛ بهدف الاستيلاء عليها ضمن المخطط العشوائي.

وتم تشكيل لجنة للإزالة بمساندة قوة أمنية، وتنفيذ هدم وإزالة كل الإحداثات المخالفة التي أقيمت دون وجود مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء من أنه سيتعرض للعقوبات النظامية، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات الرادعة بحقه.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح، خلال زيارته الاخيرة للطائف، مبنى الخدمات الموحد بوادي جليل، والذي يضم مكاتب للمحافظة والشرطة وبلدية الطائف الجديد الفرعية، ويتم من خلاله دعم مشاريع التنمية والتطوير في مشروع الطائف الجديد، وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع، ومعالجة أي عوائق طارئة، وذلك بمتابعة وإشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:57 PM

شاهد.. إزالة مخطط عشوائي قرب طريق مطار الطائف الجديد

البلدية أوقفت بيع وتداول المخطط المخالف بمنطقة "الأعاضيد"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
4,318

أوقفت بلدية الطائف الجديد الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بيع وتداول مخطط عشوائي مخالف بمنطقة "الأعاضيد"، بجوار مشروع طريق مطار الطائف الدولي الجديد، على مساحة 300 ألف متر مربع.

وكانت الأمانة قد رصدت تعديات بالموقع تمثلت في إقامة عقوم ترابية، وأحواش ووضع بتر، وإنشاء غرف سكنية أقامها معتدون على الأراضي الحكومية البيضاء؛ بهدف الاستيلاء عليها ضمن المخطط العشوائي.

وتم تشكيل لجنة للإزالة بمساندة قوة أمنية، وتنفيذ هدم وإزالة كل الإحداثات المخالفة التي أقيمت دون وجود مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء من أنه سيتعرض للعقوبات النظامية، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات الرادعة بحقه.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح، خلال زيارته الاخيرة للطائف، مبنى الخدمات الموحد بوادي جليل، والذي يضم مكاتب للمحافظة والشرطة وبلدية الطائف الجديد الفرعية، ويتم من خلاله دعم مشاريع التنمية والتطوير في مشروع الطائف الجديد، وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع، ومعالجة أي عوائق طارئة، وذلك بمتابعة وإشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,702
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,501
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,059
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,725

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة