شاهد.. إزالة مخطط عشوائي قرب طريق مطار الطائف الجديد

البلدية أوقفت بيع وتداول المخطط المخالف بمنطقة "الأعاضيد"

أوقفت بلدية الطائف الجديد الفرعية التابعة لأمانة الطائف، بيع وتداول مخطط عشوائي مخالف بمنطقة "الأعاضيد"، بجوار مشروع طريق مطار الطائف الدولي الجديد، على مساحة 300 ألف متر مربع.

وكانت الأمانة قد رصدت تعديات بالموقع تمثلت في إقامة عقوم ترابية، وأحواش ووضع بتر، وإنشاء غرف سكنية أقامها معتدون على الأراضي الحكومية البيضاء؛ بهدف الاستيلاء عليها ضمن المخطط العشوائي.

وتم تشكيل لجنة للإزالة بمساندة قوة أمنية، وتنفيذ هدم وإزالة كل الإحداثات المخالفة التي أقيمت دون وجود مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وحذرت أمانة الطائف كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء من أنه سيتعرض للعقوبات النظامية، بالإضافة إلى تطبيق الجزاءات الرادعة بحقه.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح، خلال زيارته الاخيرة للطائف، مبنى الخدمات الموحد بوادي جليل، والذي يضم مكاتب للمحافظة والشرطة وبلدية الطائف الجديد الفرعية، ويتم من خلاله دعم مشاريع التنمية والتطوير في مشروع الطائف الجديد، وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع، ومعالجة أي عوائق طارئة، وذلك بمتابعة وإشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.