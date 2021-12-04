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مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد كورونا

قال: لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون

أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد الفيروس المُسبّب لمرض كوفيد-19، ويجب التركيز على توزيعها على نطاق أوسع.
وقال "مايك رايان"، إنه لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون.
وأعلنت دول في أنحاء متفرقة من العالم حظر السفر من بلدان جنوبي أفريقيا عقب رصد المتحور الجديد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد كورونا
سبق

أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد الفيروس المُسبّب لمرض كوفيد-19، ويجب التركيز على توزيعها على نطاق أوسع.
وقال "مايك رايان"، إنه لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون.
وأعلنت دول في أنحاء متفرقة من العالم حظر السفر من بلدان جنوبي أفريقيا عقب رصد المتحور الجديد.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
04:30 PM

مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد كورونا

قال: لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,410

أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد الفيروس المُسبّب لمرض كوفيد-19، ويجب التركيز على توزيعها على نطاق أوسع.
وقال "مايك رايان"، إنه لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون.
وأعلنت دول في أنحاء متفرقة من العالم حظر السفر من بلدان جنوبي أفريقيا عقب رصد المتحور الجديد.

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