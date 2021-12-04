أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد الفيروس المُسبّب لمرض كوفيد-19، ويجب التركيز على توزيعها على نطاق أوسع. وقال "مايك رايان"، إنه لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون. وأعلنت دول في أنحاء متفرقة من العالم حظر السفر من بلدان جنوبي أفريقيا عقب رصد المتحور الجديد.

مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-04 أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد الفيروس المُسبّب لمرض كوفيد-19، ويجب التركيز على توزيعها على نطاق أوسع.

وقال "مايك رايان"، إنه لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون.

وأعلنت دول في أنحاء متفرقة من العالم حظر السفر من بلدان جنوبي أفريقيا عقب رصد المتحور الجديد.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 04:30 PM

مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد كورونا قال: لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون





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أكد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن العالم لديه حاليًا "لقاحات فائقة الفعالية" ضد الفيروس المُسبّب لمرض كوفيد-19، ويجب التركيز على توزيعها على نطاق أوسع.

وقال "مايك رايان"، إنه لا يوجد دليل يدعم تغيير هذه الجرعات لتتكيف مع متحور أوميكرون.

وأعلنت دول في أنحاء متفرقة من العالم حظر السفر من بلدان جنوبي أفريقيا عقب رصد المتحور الجديد.