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مدير "تعليم القنفذة" يُكَرّم الطالب "الربعي" لإنقاذه طفلًا من الغرق

كنموذج مشرّف للتضحية والعطاء في واقعة بالكورنيش الجنوبي بالمحافظة

كرّم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، صباح اليوم في مكتبه، الطالب تركي بن حمد الربعي، الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي بثانوية الملك عبدالله (تطوير) بالقنفذة، عقب تمكّنه من إنقاذ طفل بعد أن كاد يغرق في الكورنيش الجنوبي بمحافظة القنفذة.

جاء ذلك بعدما رفعت إدارة المدرسة لمدير التعليم، الذي سارع وبادر في تكريمه والاحتفاء به كنموذج مشرف للتضحية والعطاء؛ سائلًا المولى عز وجل له التوفيق والنجاح.

وأثنى مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي على العمل البطولي الذي قام به الطالب، وقال: إن الإدارة يسعدها تكريم أبنائها الطلاب المتفانين والمخلصين؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من باب الأعمال التطوعية التي تدعمها الإدارة؛ مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبّر والد الطالب عن اعتزازه بهذا التكريم لابنه؛ مبينًا أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

حضر التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد محمد الهيثمي، وقائد ثانوية الملك عبدالله (تطوير) أحمد عبدالرحمن باوهاب ووالد الطالب.

تعليم القنفذة إنقاذ طفل محافظة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "تعليم القنفذة" يُكَرّم الطالب "الربعي" لإنقاذه طفلًا من الغرق
سبق

كرّم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، صباح اليوم في مكتبه، الطالب تركي بن حمد الربعي، الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي بثانوية الملك عبدالله (تطوير) بالقنفذة، عقب تمكّنه من إنقاذ طفل بعد أن كاد يغرق في الكورنيش الجنوبي بمحافظة القنفذة.

جاء ذلك بعدما رفعت إدارة المدرسة لمدير التعليم، الذي سارع وبادر في تكريمه والاحتفاء به كنموذج مشرف للتضحية والعطاء؛ سائلًا المولى عز وجل له التوفيق والنجاح.

وأثنى مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي على العمل البطولي الذي قام به الطالب، وقال: إن الإدارة يسعدها تكريم أبنائها الطلاب المتفانين والمخلصين؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من باب الأعمال التطوعية التي تدعمها الإدارة؛ مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبّر والد الطالب عن اعتزازه بهذا التكريم لابنه؛ مبينًا أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

حضر التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد محمد الهيثمي، وقائد ثانوية الملك عبدالله (تطوير) أحمد عبدالرحمن باوهاب ووالد الطالب.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:43 AM

مدير "تعليم القنفذة" يُكَرّم الطالب "الربعي" لإنقاذه طفلًا من الغرق

كنموذج مشرّف للتضحية والعطاء في واقعة بالكورنيش الجنوبي بالمحافظة

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علي السحاري - القنفذة
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كرّم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، صباح اليوم في مكتبه، الطالب تركي بن حمد الربعي، الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي بثانوية الملك عبدالله (تطوير) بالقنفذة، عقب تمكّنه من إنقاذ طفل بعد أن كاد يغرق في الكورنيش الجنوبي بمحافظة القنفذة.

جاء ذلك بعدما رفعت إدارة المدرسة لمدير التعليم، الذي سارع وبادر في تكريمه والاحتفاء به كنموذج مشرف للتضحية والعطاء؛ سائلًا المولى عز وجل له التوفيق والنجاح.

وأثنى مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي على العمل البطولي الذي قام به الطالب، وقال: إن الإدارة يسعدها تكريم أبنائها الطلاب المتفانين والمخلصين؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من باب الأعمال التطوعية التي تدعمها الإدارة؛ مؤكدًا أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه عبّر والد الطالب عن اعتزازه بهذا التكريم لابنه؛ مبينًا أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

حضر التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أحمد محمد الهيثمي، وقائد ثانوية الملك عبدالله (تطوير) أحمد عبدالرحمن باوهاب ووالد الطالب.

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