النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رابطة الدوري الإيطالي: مباراة يوفنتوس ونابولي ستقام في موعدها المحدد

وزارة الصحة ناشدت المسؤولين بتأجيل اللقاء

تمسكت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، الأحد، بإقامة مباراة يوفنتوس ونابولي في موعدها دون أي تأخير، رغم التكهنات التي تحدثت عن إمكانية التأجيل.
وتمسكت الرابطة بإقامة اللقاء في موعده، رغم أن نابولي لم يسافر بعد إلى تورينو حتى الآن، لمواجهة يوفنتوس في الدوري.
وناشدت وزارة الصحة الإيطالية المسؤولين الرياضيين بتأجيل اللقاء لأن صحة الأفراد أهم، لكن تضغط الرابطة لإقامة المباراة في الموعد المحدد سلفا، مساء اليوم.
يذكر أن الرابطة ستعتبر نابولي منسحباً في حال عدم وصوله إلى أرض الملعب، واعتباره خاسراً بنتيجة 3-0.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
رابطة الدوري الإيطالي: مباراة يوفنتوس ونابولي ستقام في موعدها المحدد
سبق

تمسكت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، الأحد، بإقامة مباراة يوفنتوس ونابولي في موعدها دون أي تأخير، رغم التكهنات التي تحدثت عن إمكانية التأجيل.
وتمسكت الرابطة بإقامة اللقاء في موعده، رغم أن نابولي لم يسافر بعد إلى تورينو حتى الآن، لمواجهة يوفنتوس في الدوري.
وناشدت وزارة الصحة الإيطالية المسؤولين الرياضيين بتأجيل اللقاء لأن صحة الأفراد أهم، لكن تضغط الرابطة لإقامة المباراة في الموعد المحدد سلفا، مساء اليوم.
يذكر أن الرابطة ستعتبر نابولي منسحباً في حال عدم وصوله إلى أرض الملعب، واعتباره خاسراً بنتيجة 3-0.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:58 PM

رابطة الدوري الإيطالي: مباراة يوفنتوس ونابولي ستقام في موعدها المحدد

وزارة الصحة ناشدت المسؤولين بتأجيل اللقاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
112

تمسكت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي، الأحد، بإقامة مباراة يوفنتوس ونابولي في موعدها دون أي تأخير، رغم التكهنات التي تحدثت عن إمكانية التأجيل.
وتمسكت الرابطة بإقامة اللقاء في موعده، رغم أن نابولي لم يسافر بعد إلى تورينو حتى الآن، لمواجهة يوفنتوس في الدوري.
وناشدت وزارة الصحة الإيطالية المسؤولين الرياضيين بتأجيل اللقاء لأن صحة الأفراد أهم، لكن تضغط الرابطة لإقامة المباراة في الموعد المحدد سلفا، مساء اليوم.
يذكر أن الرابطة ستعتبر نابولي منسحباً في حال عدم وصوله إلى أرض الملعب، واعتباره خاسراً بنتيجة 3-0.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,098

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة