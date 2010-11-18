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بالفيديو.. هدف تاريخي لـ"عامر شفيع" حارس "الأردن" في مرمى "الهند"

نجح الحارس الأردني عامر شفيع، في تسجيل هدف تاريخي له ولمنتخب بلاده، خلال مباراته الودية أمام الهند التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز منتخب بلاده 2- 1.

وأحرز عامر شفيع هدفاً من تصويبة من مرماه إلى مرمى الحارس الهندي الذي فشل في التعامل معها؛ ليسجل هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وكان حارس مرمى الهند غربرنب سينغ، قد تَقَدّم عن مرماه وسدد الكرة؛ ليلتقطها شفيع ويرسلها مباشرة كرة طويلة قوية ضربت في الأرض، وقفزت من فوق سينغ، الذي حاول إبعادها؛ لكنها لمست يده، واستقرت داخل شباكه في الدقيقة 25.

الحارس الأردني يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو أحد أشهر حراس المرمى هناك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالفيديو.. هدف تاريخي لـ"عامر شفيع" حارس "الأردن" في مرمى "الهند"
سبق

نجح الحارس الأردني عامر شفيع، في تسجيل هدف تاريخي له ولمنتخب بلاده، خلال مباراته الودية أمام الهند التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز منتخب بلاده 2- 1.

وأحرز عامر شفيع هدفاً من تصويبة من مرماه إلى مرمى الحارس الهندي الذي فشل في التعامل معها؛ ليسجل هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وكان حارس مرمى الهند غربرنب سينغ، قد تَقَدّم عن مرماه وسدد الكرة؛ ليلتقطها شفيع ويرسلها مباشرة كرة طويلة قوية ضربت في الأرض، وقفزت من فوق سينغ، الذي حاول إبعادها؛ لكنها لمست يده، واستقرت داخل شباكه في الدقيقة 25.

الحارس الأردني يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو أحد أشهر حراس المرمى هناك.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:15 PM

بالفيديو.. هدف تاريخي لـ"عامر شفيع" حارس "الأردن" في مرمى "الهند"

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
10,778

نجح الحارس الأردني عامر شفيع، في تسجيل هدف تاريخي له ولمنتخب بلاده، خلال مباراته الودية أمام الهند التي أقيمت أمس السبت، وانتهت بفوز منتخب بلاده 2- 1.

وأحرز عامر شفيع هدفاً من تصويبة من مرماه إلى مرمى الحارس الهندي الذي فشل في التعامل معها؛ ليسجل هدف منتخب الأردن الأول في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وكان حارس مرمى الهند غربرنب سينغ، قد تَقَدّم عن مرماه وسدد الكرة؛ ليلتقطها شفيع ويرسلها مباشرة كرة طويلة قوية ضربت في الأرض، وقفزت من فوق سينغ، الذي حاول إبعادها؛ لكنها لمست يده، واستقرت داخل شباكه في الدقيقة 25.

الحارس الأردني يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو أحد أشهر حراس المرمى هناك.

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